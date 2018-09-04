План заготовки кормов перевыполнен в Новосибирской области. На сегодня сельхозпроизводители заготовили почти 500 тыс. тонн сена и 1,3 млн тонн сенажа, сообщили в региональном минсельхозе.

К прохождению предстоящего периода зимне-стойлового содержания сельхозпроизводители Новосибирской области заготовили кормов с превышением прошлогодних показателей в среднем на 12% — 454,6 тыс. тонн сена и 1,3 млн тонн сенажа. По состоянию на сегодняшний день наивысшую кормообеспеченность имеют Маслянинский, Черепановский, Тогучинский, Новосибирский районы. В минсельхозе региона уточняют, что на одну условную голову в целом по области заготовлено 23,2 центнера кормовых единиц без учета зернофуража и переходящих остатков кормов прошлого года, что на 2,9 центнера кормовых единиц выше уровня прошлого года.

Ранее в министерстве также рассказывали о ходе уборочной кампании, замечая, что урожайность существенно выше прошлого года. По итогам уборочной кампании валовый сбор зерна прогнозируется 2,3 млн тонн в бункерном весе при средней урожайности 16,4 ц/га. При этом после доработки валовый сбор может составить 2,1 млн га — это покрывает внутренние потребности региона в зерне, позволит закрыть потребности в семенах, фураже для общественного животноводства, личных подсобных хозяйств.

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