Врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев назначил выходца из ФСБ на должность и.о. заместителя губернатора по координации работы правоохранительных органов и органов военного управления.

На должность и.о. заместителя губернатора по координации работы правоохранительных органов и органов военного управления Кемеровской области назначен Валерий Догадов. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте региональной администрации.

Валерий Догадов родился 6 февраля 1961 года в Ленинске-Кузнецком. В 1984 году окончил Новосибирский электротехнический институт по специальности «Механическое оборудование летательных аппаратов», квалификация – инженер-механик. После получения высшего образования два года работал на Кемеровском авиапредприятии. С 1986 по 2018 год находился на военной службе. Имеет воинское звание полковника. В 2000 году получил второе высшее образование в Кемеровском государственном университете по специальности «Юриспруденция» (квалификация – юрист). С 2004 года – кандидат юридических наук. На сайте ГУ МВД по Кемеровской области говорится, что ранее Догадов входил в состав совета по противодействию коррупции при губернаторе, являясь на тот момент заместителем начальника управления ФСБ России по региону.

Предшественником Валерия Догадова на посту замгубернатора по координации работы правоохранительных органов был Алексей Кожевин, которого Сергей Цивилев уволил почти сразу после получения должности врио губернатора Кузбасса в апреле этого года.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.