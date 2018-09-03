Перед началом посевной 2018 года власти сибирских регионов попросили крестьян сократить площади, засеиваемые гречихой. Высокие урожаи 2016-2017 годов значительно уронили цену на этот продукт. В 2018 году посевные площади гречихи сократились, а экспорт вырос – по мнению аналитиков, это во многом повторяет ситуацию 2016 года, когда цены на гречневую крупу достигли максимума.

Специалисты Экспертно-аналитического центра агробизнеса, анализируя рынок гречихи и гречневой крупы, пришли к выводу, что перепроизводство рассматриваемой культуры в 2017 году и последовавший за этим обвал цен привел к тому, что в сезон 2018 года площадь земель, засеянная гречихой, сократилась сразу на 38,7%, до 1037,2 тыс. га. В некоторых сибирских регионах, в частности, в Алтайском крае, посевная площадь, занятая гречихой, сократилась почти вдвое – до 360-380 тыс. га.

В 2017 году было собрано 1 524,3 тыс. тонн гречихи, что на 28,5% превысило показатели 2016 года и 77,0% – уровень 2015 год. В этом году, по оценке АБ-Центра, если взять за точку отсчета среднегодовую урожайность за последние 5 лет (в 2017 году она была выше среднего), то по итогам уборочной кампании будет собрано чуть менее 900 тыс. тонн гречихи. То есть примерно столько же, сколько в 2015 году. А для сибирских регионов нужно также учесть неблагоприятные погодные условия, которые могут повлиять на урожай еще сильнее. Следовательно, цены на сырье и готовый продукт могут вернуться к тому же уровню – или даже установить новый рекорд.

Еще один тренд, способствующий росту цены, по оценке экспертов – устойчивый ориентир на экспорт, которому способствуют ослабление рубля и неизрасходованные запасы, которые по сравнению с началом 2017 года выросли в среднем на 15-20%. По оценке АБ-Центра, в 2016 году экспорт гречневой крупы из РФ составлял 33,5 тыс. тонн, в 2017 году объемы возросли до 54,3 тыс. тонн, а за 1 квартал 2018 года экспортные отгрузки крупы достигли 22,4 тыс. тонн, что на 28,5% превысило показатели за аналогичный период 2017 года.

Стоимость килограмма гречихи в сентябре 2015 года, по данным АБ-Центра, составила 21,6 рублей, спустя год – уже 38,3 рублей. Цены переработчиков крупы за тот же период выросли с 38,4 до 59,9 руб/кг, розничная цена крупы – с 69,1 до 94,1 руб/кг. В ближайший год такая ситуация может повториться.

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