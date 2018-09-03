Российский разработчик и производитель телекоммуникационного оборудования ООО «Предприятие «Элтекс» завершает строительство второго корпуса площадью 28 тыс. кв. м. Открытие состоится во второй половине октября. Об этом «Континенту Сибирь» рассказал директор компании Алексей Черников.

Отметим, что в настоящее время ЭЛТЕКС располагается в первом (арендуемом) корпусе производственного комплекса на ул. Окружная в Новосибирске (14 тыс. кв. м.). Строительство новых мощностей ведется на соседнем участке от существующего производства. Инвестиции в проект составили порядка 1 млрд рублей.

Сейчас продолжается монтаж систем внутреннего электроснабжения, водоснабжения, и вентиляционных систем. Завершены отделочные работы на 1-3 этажах, начались работы по дизайн проекту в фойе, кафе и зонах отдыха.

По словам Черникова, запуск нового корпуса позволит увеличить объем выпускаемой продукции в 2-3 раза и создать около 450 высокотехнологичных рабочих мест.

Добавим, что по данным «Континента Сибирь», компания рассматривает возможность строительства еще одной площадки предприятия в Подмосковье. «Пока рано говорить об этом проекте, по срокам его реализации, — прокомментировал Черников. — К концу года будет больше информации по следующему проекту», — добавил он.

Отметим, что инвестиционный проект «Расширение производства телекоммуникационного оборудования на базе ООО «Предприятие «Элтекс» входит в программу реиндустриализации экономики Новосибирской области.

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