Компания «Рено Россия» находится в поисках нового официального дилера в Томске. На сегодня интересы марки в регионе представляет ГК «Автосан». Однако за последние годы этот авторитейлер утратил дилерства сразу по нескольким брендам.

Напомним, что возглавляемая Эдуардом Волчеком группы компаний «Автосан» ранее являлась официальным дилером Renault, Nissan, Hyundai, Mitsubishi, Citroen, SsangYong, Great Wall, а также субдилером Volvo в Томске. Такой большой портфель позволял группе компаний входить в ТОП-10 самых крупных автодилеров Сибири.

Однако в условиях экономического кризиса группа компаний оказалась в сложном финансовом положении. В марте 2016 года группа компаний «Автосан» выставила на торги сразу 3 автосалона. Действующий полнофункциональный дилерский центр Nissan площадью 4098 кв.м. был выставлен на продажу за 170 млн рублей. В 70 млн руб. был оценен полнофункциональный дилерский центр Renault площадью 2257 кв.м. Наконец, 120 млн. рублей «Автосан» просила за полнофункциональный дилерский центр Hyundai площадью 2600 кв м.

Продажи автомобилей марок Citroen, SsangYong, Great Wall были свернуты. С января 2017 года «Автосан» принял решение прекратить деятельность в качестве официального дилера Mitsubishi.

В августе 2017 года «Ниссан Мотор РУС» расторг дилерский договор с ГК «Автосан» и объявил о поиске нового дилера. В свою очередь дилерство Hyundai перешло от ГК «Автосан» к другому томскому игроку «Элке Мотор».

Таким образом, на сегодня единственным брендом в портфеле группы компаний остается Renault. Вместе с тем, по данным АЕБ, в 1 полугодии 2018 года ГК «Автосан» продала лишь 22 новых автомобиля Renault (15-ое место среди марок). Для сравнения: в Улан-Удэ было продано 100, в Барнауле 257, а в Новосибирске – 718 новых автомобилей Renault.

В связи с этим, по мнению участников рынка, поиски нового дилера — вполне логичный шаг со стороны Renault. Как утверждают источники «КС», наиболее вероятным кандидатом в официальные дилеры можно считать компанию «Томь-Лада», салон которой расположен по соседству с дилерским центром Renault группы компаний «Автосан».

«КС» будет следить за дальнейшим развитием ситуации.

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