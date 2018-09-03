Московское архитектурное бюро Megabudka: опубликовало на официальном сайте проект развития сектора «Е» сибирского горнолыжного курорта Шерегеш. Как сообщается, проект охватывает площадь 40 га и подразумевает строительство гостиниц, кафе а также «создание прогулочного бульвара с магазинами и другими общественными функциями». По данным «Континента Сибирь», развивать сектор «Е» намерены новосибирские предприниматели.

«Сектор Е становится стартовой точкой для начала различных маршрутов как зимой, так и летом, — говорится в концепции на сайте архитектурного бюро. — В первых этажах гостиниц организованы кафе, кинотеатр, прогулочный бульвар с магазинами и другими общественными функциями. Бульвар соединяет основную точку доступа в поселок с главной лыжной площадью. Также предусматривается стадийность развития жилого и гостиничного сектора небольшими участками», — сообщает Megabudka:

По замыслу дизайнеров, курортная архитектура будет иметь национальный колорит, поэтому за основу взят национальный Терем. Однако, дизайнеры уточняют, что переосмыслили его и сделали современным и учитывающим условия сектора.

Как ранее писал «Континент Сибирь», проект будут реализовывать новосибирские предприниматели Вадим Кулубеков, Никита Слесаренко и Денис Левин. Согласно данным «КС», создатель новосибирского экстрим-центра Coober Никита Слесаренко выступает главным менеджером проекта, основной же инвестор — глава ГК «Ависта Модуль Инжиниринг» Вадим Кулубеков. Немногим менее года назад к ним присоедиился еще один новосибирский бизнесмен — владелец общественных бань высшего разряда «Паровозовъ» Денис Левин.

Выяснить детали реализации проекта не удалось, – Слесаренко, Кулубеков и Левин озвучивать планы отказались.

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