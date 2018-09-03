К началу нового учебного года Сбербанк запускает мобильное приложение СберKids, которое будет доступно в магазинах приложений AppStore и Google Play с 1 сентября. Приложение научит детей управлять своими карманными деньгами и поможет родителям контролировать расходы ребенка.

«Мобильное приложение СберKids – это важный шаг в создании экосистемы банковских продуктов для детей. Оно упростит управление ежедневными тратами ребенка и его карманными деньгами – прокомментировала директор дивизиона «Особенные решения» Сбербанка Александра Алтухова. – Кроме того, СберKids выполняет важную просветительскую функцию — учит детей основам финансовой грамотности, одному из ключевых навыков XXI века».

Аудиторией нового приложения разработчики определили детей в возрасте от 6 до 13 лет и их родителей. С помощью СберKids можно не только научиться обращаться с деньгами и копить их, но и пользоваться бонусной программой «Спасибо» от Сбербанка. Помимо этого, в приложении СберKids есть специальный раздел о том, как зарабатывать, тратить и экономить деньги. С помощью него ребенок сможет повысить навыки финансовой грамотности.

Одним из главных критериев успешной работы Сбербанк считает безопасность, поэтому СберKids при первом запуске проверяет устройство на наличие уязвимостей. Дальше требуется загрузить свидетельство о рождении ребенка – причем его нужно сфотографировать прямо в самом приложении, заранее сделанный скан программа не примет. Плюс у родителей-пользователей обязательно должен работать сервис «Сбербанк Онлайн».

Чтобы дополнительно обезопасить работу с деньгами, приложение не дает ребенку переводить деньги другим людям, снимать наличные или расплачиваться в иностранных интернет-магазинах. Есть также лимиты на суммы оплаты: не более 15 тыс. рублей за одну сделку и не более 40 тыс. рублей в течение месяца.

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