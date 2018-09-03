В должности руководителя регионального подразделения «Открытия» Наталья Потапова будет отвечать за развитие банковского бизнеса группы и процесс интеграции с «Бинбанком», а далее с «Росгосстрах банком».

Напомним, что Наталья Потапова получила высшее экономическое образование Красноярском государственном университете, затем повышала квалификацию по программам развития руководителей высшего звена Лондонской высшей бизнес-школы и российско-немецкой программе MBA в Академии народного хозяйства при правительстве РФ. Общий стаж работы Натальи в банковских и финансовых структурах превышает 37 лет. До прихода в «Открытие» она занимала должность заместителя управляющего Красноярского отделения Сбербанка.

Банк «Открытие» работает на финансовом рынке с 1993 года и входит в топ-10 крупнейших банков России. В состав группы входит «Росгосстрах банк», а также компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «НПФ Лукойл-гарант» (пенсионная индустрия), «Открытие Брокер» (брокерские услуги). По состоянию на 1 июля капитал банка «Открытие» по российским стандартам финансовой отчетности составил 219,4 млрд рублей, активы — 1,82 трлн рублей (топ-10 на российском рынке). Акционером банка «Открытие» является фонд консолидации банковского сектора.

«Назначая бизнес-лидера в таком значимом районе, как Красноярский край, мы высоко оценили большой управленческий опыт Натальи, полученный за время работы на ключевых должностях в крупных федеральных финансовых структурах, ее лидерские качества, глубокое понимание процессов, происходящих в банковском бизнесе, и заслуженный авторитет в профессиональном сообществе. Уверены, что возможности группы будут в полной мере использованы для развития мощного экономического потенциала региона и роста благосостояния его жителей», — пояснил решение о назначении Потаповой руководитель блока управления региональной сетью банка «Открытие» Александр Пахомов.

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