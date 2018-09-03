Предприятия Омской области за 1 полугодие 2018 года получили положительный сальдированный финансовый результат (разница совокупной прибыли и совокупных убытков) в сумме 18,5 млрд. рублей, что на 19,1% меньше, чем за январь-июнь 2017 года. Такие результаты сообщил Омскстат.

Как сообщает территориальный орган федеральной службы государственной статистики по Омской области, прибыль получили 384 организации региона (70,2% от общего числа отчитывающихся организаций) в размере 23,7 млрд. рублей. Сумма полученной прибыли уменьшилась по сравнению с январем-июнем 2017 года на 8 процентов.

Интересно, что наибольшая доля полученной прибыли приходилась на организации со следующим направлением деятельности: «производство химических веществ и химических продуктов» (22,8%), «производство нефтепродуктов» (20,6%), «деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта» (11,4%), «обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» (11,1%), «растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях» (7,8%).

Деятельность 163 организаций являлась убыточной, убытки соответствовали 5,2 млрд. рублей и увеличились по сравнению с январем-июнем 2017 года на 80,1%. Наибольшую долю в убытках по области занимали «обрабатывающие производства» (41,1%), «сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» (17,4%), «торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» (16,2%), «транспортировка и хранение» (7,8%), «строительство» (5,1%).

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