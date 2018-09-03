Новосибирский франчайзинговый партнер федеральной сети кофеен Pravda Coffee перешел на работу под собственным брендом Siberian Story. Соответствующие заведения произошли в кофейнях сети.

Напомним, что первая кофейня сети Pravda Coffee открылась в Новосибирске в конце 2016 года на левом берегу в ТЦ «Амстердам». В настоящее время у сети в городе уже 5 точек. Последняя была открыта на Красном проспекте в «Доме с часами» рядом с бутиком Canali.

В мае текущего года представители Pravda Coffee делились с «КС» планами по активному развитию в решионе. «Новосибирск — это крупный и стратегически важный город для России, город с развитой кофейной культурой, имеющий огромный для нас потенциал. На сегодня у нас работает в городе 5 кофеен «Правда кофе». Мы планируем увеличить их число как минимум до 20, — отмечал в мае 2018 года директор по развитию сети кофеен Pravda Coffee Артем Копаев. Также он подчеркивал, что в Новосибирске был заключен первый договор на мастер-франшизу, в рамках которого начал работать тренинг-центр – Школа Бариста.

Федеральная сеть кофеен «Правда кофе» работает в сегменте speciality (кофе, состоящий из отборных зерен) и специализируется на формате «кофе на вынос». На сегодня в сети «Правда кофе» работает более 50 кофеен. Инвестиции в запуск одного заведения составляют минимум 850 тыс рублей, паушальный взнос — 350 тысяч рублей.

Вместе с тем, теперь ситуация с дальнейшим развитием в регионе бренда Pravda Coffee под вопросом. Участники рынка не удивлены сложившейся ситуацией. «С самого начала франшиза Pravda Coffee вызывала определенные вопросы с точки зрения ее целесообразности, ведь в Новосибирске этот бренд сложно назвать узнаваемым и уж тем более продающим», — делится мнением один из участников кофейного рынка Новосибирска на условиях анонимности. Еще один представитель отрасли добавляет, что франшизу Pravda Coffee сложно назвать доступной с точки зрения финансовых условий по партнерству, которые выдвигает компания.

Получить оперативно комментарии от Pravda Coffee и Siberian Story на момент подготовки материала не удалось.

«КС» будет следить за развитием ситуации.

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