Сеть кофеен Pravda Coffee в Новосибирске сменила вывеску на Siberian Story

 
Кофейня Pravda Coffee на Геодезической сменила вывеску на Siberian Story. Фото автора.

Новосибирский франчайзинговый партнер федеральной сети кофеен Pravda Coffee перешел на работу под собственным брендом Siberian Story.  Соответствующие заведения произошли в кофейнях сети.

 Напомним, что первая кофейня сети Pravda Coffee открылась в Новосибирске в конце 2016 года на левом берегу в ТЦ «Амстердам».  В настоящее время у сети в городе уже 5 точек. Последняя была открыта на Красном проспекте в «Доме с часами» рядом с бутиком Canali.

В мае текущего года представители Pravda Coffee делились с «КС» планами по активному развитию в решионе. «Новосибирск — это крупный и стратегически важный город для России, город с развитой  кофейной культурой, имеющий огромный для нас потенциал. На сегодня у нас работает в городе 5 кофеен «Правда кофе». Мы планируем увеличить их число как минимум до 20, — отмечал в мае 2018 года директор по развитию сети кофеен Pravda Coffee Артем Копаев. Также он подчеркивал, что в Новосибирске был заключен первый договор на мастер-франшизу, в рамках которого начал работать тренинг-центр – Школа Бариста.

Федеральная сеть кофеен «Правда кофе» работает в сегменте speciality (кофе, состоящий из отборных зерен) и специализируется на формате «кофе на вынос».  На сегодня в сети «Правда кофе» работает более 50 кофеен.  Инвестиции в запуск одного заведения составляют минимум 850 тыс рублей, паушальный взнос — 350 тысяч рублей.

Вместе с тем, теперь ситуация с дальнейшим развитием в регионе бренда Pravda Coffee под вопросом.  Участники рынка не удивлены сложившейся ситуацией. «С самого начала франшиза Pravda Coffee вызывала определенные вопросы с точки зрения ее целесообразности, ведь в Новосибирске этот бренд сложно назвать узнаваемым и уж тем более продающим», — делится мнением один из участников кофейного рынка Новосибирска на условиях анонимности. Еще один представитель отрасли добавляет, что франшизу Pravda Coffee сложно назвать доступной с точки зрения финансовых условий по партнерству, которые выдвигает компания.

Получить оперативно комментарии от Pravda Coffee и Siberian Story на момент подготовки материала не удалось.

«КС» будет следить за развитием ситуации.

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