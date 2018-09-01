1 сентября в торговом центре группы компаний «Холидей» на станции метро «Березовая роща» произошло обрушение части потолка. Информацию об этом «Континенту Сибирь» сообщил один из контрагентов «Холидея», ставший свидетелем этого инцидента.

Происшествие произошло на первом этаже торгового центра, где ранее располагался флагманский магазин «Холидей Классик». Летом 2018 года он был закрыт и трансформировался в магазины «Березка» и «Фермер-Центр.рф», которые заняли заметно меньшую площадь в сравнении с первоначальной. Основная часть помещения долгое время пустовала, однако в середине августа появилось объявление о скором открытии на этом месте магазина федеральной продуктовой сети «Лента». Именно в этой части магазина велся ремонт, и при демонтаже стены, не являвшейся несущей, произошло обрушение части потолка.

Напомним, что упомянутый торговый центр был построен группой компаний «Холидей», одним из крупнейших продуктовых ритейлеров Сибири. На первом этаже комплекса располагался флагманский магазин сети, а на втором работает город профессий «Солнечный город», основанный супругой председателя совета директоров ГК «Холидей» Лесей Скороходовой.

Как ранее писал «Континент Сибирь», ООО «Компания Холидей» в конце июля 2018 года после получения иска от Альфа-Банка было признано банкротом. В настоящее время продуктовый ритейлер осуществляет свою деятельность под юрлицом ООО «НСК-Холди» и недавно открыл 2 новых магазина.

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