Мэр Новосибирска Анатолий Локоть на еженедельной встрече с журналистами говоря, что город не успевает справляться с ростом числа автомобилей, заявил, что цель властей в том, чтобы не менее половины горожан захотели воспользоваться общественным транспортом.

Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Новосибирска до 2030 года, в которую заложен приоритет развития общественного транспорта, 31 августа представил журналистам мэр Анатолий Локоть. Как заметил глава города, переход с личного на общественный транспорт является общемировой тенденцией, и такую задачу себе поставили в мэрии Новосибирска. За 12 лет, до 2030 года, доля новосибирцев, передвигающихся на общественном транспорте, должна вырасти с сегодняшних 43% до 50%.

«Наша задача – вернуть новосибирцев на общественный транспорт. Это общемировая тенденция. Без этого мы не справимся с пробками, не успеем за стремительным увеличением количества автомобилей. Поэтому общественный транспорт для нас – в приоритете. Нужно создавать условия, чтобы новосибирцы этим транспортом пользовались», – считает мэр.

Среди мер, которые помогут решению задачи, глава города назвал внедрение сетевого тарифа на проезд. С середины июля в Новосибирске уже начали тестировать такой тариф по направлению пересадки с метрополитена на троллейбусный маршрут № 29 «Северо-Чемской жилмассив — станция метро «Заельцовская» и наоборот. При пересадки в обоих случаях пассажир получает скидку в 50%. В случае же пересадки с одного транспортного средства «Горэлектротранспорта» (трамвай, троллейбус) на другое в течение одного часа вторая поездка будет бесплатной.

«Там, где мы начали этот эксперимент, видим повышенное внимание новосибирцев и фиксируем увеличение пассажиропотока», – отметил Анатолий Локоть.

Решению задачи также будет способствовать увеличение протяженности выделенных полос для общественного транспорта. По словам мэра, выделенные полосы появятся на ул. Большевистской, на протяжении всего Красного проспекта, а также на Димитровском мосту. Что касается реконструкции трамвайных путей, то в документе прописано, что первыми будут отремонтированы пути по трамвайному маршруту № 13, а также по ул. Мира, ул. Сибиряков-Гвардейцев.

Программа предусматривает, что к 2030 году в черте города число мостов через реки составит семь. Анатолий Локоть, упоминая задачу развития Новосибирского научного центра, уточнил, что рост трафика между Академгородком и центром города, аэропортом «Толмачёво» неизбежно повлечет за собой необходимость в строительстве дополнительных переправ через Обь. Так, в программе заложено два проекта – в районе Заельцовки и Матвеевки.

Теперь программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Новосибирска до 2030 года, разработанная ОАО «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор», ожидает внесения на рассмотрение депутатских профильных комиссий, а затем – на утверждение сессии Совета депутатов Новосибирска.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.