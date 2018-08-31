На Восточном экономическом форуме (ВЭФ) кузбасская делегация планирует подписать 17 соглашений с регионами РФ и крупными компаниями, в том числе иностранными, сообщили подробности подготовки к мероприятию 31 августа в обладминистрации.

IV Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 11-13 сентября. Кемеровская область, как заметили в пресс-службе региональной администрации, стала единственным «не восточным» регионом, который получил право принять участие в масштабном международном событии. В планах делегации от Кузбасса заключить 17 соглашений о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между Кемеровской областью и Республикой Саха (Якутия), Хабаровским краем. Коллегия обладминистрации и АО «Российский экспортный центр» также планируют подписать документ о сотрудничестве. Отдельное соглашение разрабатывается с Дальневосточным федеральным университетом.

Кроме того, готовятся меморандумы о международном сотрудничестве. Так, запланированы меморандумы с китайскими и корейскими компаниями в сфере защиты окружающей среды и промышленной безопасности в Кемеровской области.

На форуме от региона будет представлен ряд инвестиционных проектов. Например, представители Таштагольского района презентуют на ВЭФ комплексный проект «Развитие туристско-рекреационного кластера «Шерегеш» с общим объемом вложений порядка 34,3 млрд рублей. В результате его реализации туристский поток в год составит 2,2 млн человек к 2025 году, 2,6 млн человек — к 2035 году.

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