Нефтехимическая компания ООО «СИБУР» и два института Сибирского отделения РАН договорились о сотрудничестве на VI Международном форуме технологического развития и выставке «Технопром-2018».

Между ООО «СИБУР», которое занимается переработкой углеводородов в пластики и другие продукты с высокой добавочной стоимостью, и Новосибирским институтом органической химии им. Н.Н. Ворожцова СО РАН (НИОХ СО РАН), а также ФИЦ «Институт цитологии и генетики СО РАН» (ИЦиГ СО РАН) 27 августа состоялось подписание соглашений о сотрудничестве. В ходе подписания документа директор корпоративного НИОКР ООО «СИБУР» Дмитрий Степкин сказал, что компания уже сотрудничает с Институтом катализа им. Г.К. Борескова СО РАН, и подписание еще двух соглашений является для «СИБУРа» расширением сотрудничества с Новосибирском и новосибирскими учеными.

«Мы видим в ИЦиГ СО РАН сильного потенциального партнёра, с которым хотели бы начать и успешно продолжать сотрудничество. Тематика же НИОХ СО РАН очень близка нам. Мы планируем развивать сотрудничество с этим институтом, чтобы двигаться от крупнотоннажной и среднетоннажной сфер, где мы сейчас работаем, в область более умных полимеров. Всё это, мы верим, позволит нам создавать те продукты, которые смогут составить основу нашего конкурентного преимущество на горизонте 2030-го года», — прокомментировал соглашение директор корпоративного НИОКР ООО «СИБУР» Дмитрий Степкин.

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