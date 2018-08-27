В Красноярске заработал билетный центр Зимней универсиады-2019. В продажу поступила часть бумажных билетов на соревнования по восьми видам спорта.

В здании Красноярской краевой филармонии открылся билетный центр Зимней универсиады, которая будет проходить в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года. Напомним, что продажа электронных билетов на соревнования Зимней универсиады стартовала ровно за год до Студенческих игр — 2 марта 2018 года. По информации организаторов, на сегодняшний день уже продано более 14 тыс. билетов на соревнования. Наибольшим спросом среди болельщиков пользуются турниры по хоккею, шорт-треку, сноуборду, керлингу и биатлону.

В открывшемся 25 августа билетном центре можно приобрести билеты на оригинальных бланках на соревнования по всем видам спорта, включенным в программу Студенческих игр. Специально к открытию билетного центра приурочили очередной этап продажи билетов. На реализацию впервые поступили билеты на соревнования по фигурному катанию и на финальные этапы турниров по хоккею с шайбой и хоккею с мячом. Кроме того, осенью также начнутся продажи билетов на церемонии открытия и закрытия Зимней универсиады-2019 и на мероприятия культурной программы Студенческих игр. В дирекции игр уточнили, что всего будет выпущено 560 000 билетов, из них в свободную продажу поступит 380 000, а остальные получат представители аккредитованных клиентских групп.

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