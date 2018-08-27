Накануне в Новокузнецке с рабочим визитом побывал министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин. Целью визита стало обсуждение вопросов снижения экологического вреда в южных районах Кемеровской области в связи с разработкой открытым способом угольных разрезов.

Минприроды России поделилось итогами рабочего визита главы министерства Дмитрия Кобылкина в Новокузнецк. Вчера, 26 августа, министр с участием представителей промышленности провел совещание по реализации подпроекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология» на территории Кемеровской области. Сейчас Новокузнецк включён в число 12 приоритетных городов для улучшения качества воздуха и, согласно указу президента России, объём загрязняющих выбросов к 2024 году в промышленном центре должен уменьшиться на 20%.

По словам Дмитрия Кобылкина, в федеральном центре для достижения этой задачи намерены переводить всю отрасль природопользования на цифровые технологии. Кроме того, среди инструментов достижения выделяют внедрение наилучших доступных технологий на производствах, развитие сети мониторинга, в том числе, автоматизированного контроля, который исключает коррупционную составляющую между контролером и предприятием. Представители компаний на совещании призывали начать подготовку к переходу на наилучшие доступные технологии, не дожидаясь 1 января 2019 года. В самом Новокузнецке планируют приобрести порядка 50 новых единиц электротранспорта и перевести 90% автобусов на газовое топливо, что поможет снизить выбросы примерно на 4 тыс. тонн. Газификация частного сектора поможет снизить вредные выбросы в атмосферу еще на 11,3 тыс. тонн. Как уточнил глава минприроды, Новокузнецку требуется в общей сложности порядка 11,6 млрд рублей, в том числе — 2,5 млрд на газификацию частного сектора, 3 млрд на ремонт котельных, 4,8 млрд на транспорт, 0,4 млрд на переработку опасных отходов.

Для того, чтобы при проведении работ было меньше отходов горнорудного производства, подготовлена законодательная инициатива о новых стимулирующих нормах для промышленников. Законопроект предусматривает дополнительные условия стимулирования использования вскрышных и вмещающих пород для рекультивации нарушенных земель и ликвидации горных выработок. Эта инициатива позволяет использовать отработанный материал при строительстве, капитальном ремонте, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии с проектной документацией. На совещании также прозвучало, что законопроект предоставляет право субъектам РФ отказывать в предоставлении недр для добычи общераспространенных полезных ископаемых строительных материалов, если в регионе имеются возможности замещения природных материалов указанными «выработками».

Экологическая ситуация в Кузбасса занимает значимое место в федеральной повестке, поскольку по масштабам и качеству запасов регион имеет огромное значение для экономики России. В регионе сосредоточено более половины российских прогнозных ресурсов высоких категорий и около трети разведанных запасов. Доля Кузнецкого угольного бассейна в поставках угля на внутренний рынок России составляет более 50%. Кроме того, кузнецкий уголь обеспечивает до 80% российского угольного экспорта.

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