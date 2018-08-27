Президент России Владимир Путин в понедельник, 27 августа, прилетит в Кемерово, где проведёт заседание комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Информация о планируемой рабочей поездке президента России Владимира Путина в Кемеровскую область подтвердилась. В пресс-службе Кремля анонсировали, что сегодня, 27 августа, глава государства прилетит в Кемерово и проведет там совещание по угольной отрасли региона. В частности, темой совещания станут меры по повышению рыночной доли российского угля на экспортных рынках. В заседании примут участие руководители федеральных министерств и ведомств, главы регионов, предприятий ТЭК. Основным докладчиком заявлен министр энергетики России Александр Новак.

Владимир Путин также ознакомится с работой горно-промышленного комплекса «Черниговец» и проведёт рабочую встречу с врио губернатора Кемеровской области Сергеем Цивилёвым. Визита президента, помимо Кузбасса, ожидают в Новосибирской и Омской областях, где 9 сентября пройдут выборы губернатора.

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