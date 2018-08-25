27 августа в Новосибирске откроется форум «Технопром». Мэрия города в 2018 году примет активное участие в работе форума. В интервью «Континенту Сибирь» начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска АЛЕКСАНДР ЛЮЛЬКО рассказал о подготовке к форуму и реализации комплексной платформы «Умный город» в Новосибирске.

– Александр Николаевич, как будет мэрия Новосибирска представлена на «Технопроме»?

– У мэрии будет специальный стенд «Новосибирск. Технологии будущего», где будут продемонстрированы новейшие технологии, в том числе системы искусственного интеллекта, применяемые и внедряемые в Новосибирске на транспорте, в ЖКХ, потребительском рынке, рекламе, медицинских и образовательных учреждениях. А 29 августа в 13.00 в зале № 2 состоится круглый стол «Новосибирск. Цифровая экономика «умного города»». Здесь мы рассмотрим механизмы внедрения «умных» технологий. Для нас «Умный город» — широкое понятие, это не просто технологии в сфере ИТ, а комплексная платформа, которая решает реальные городские проблемы, совершенствует городскую инфраструктуру и, в итоге, существенно улучшает качество жизни горожан.

– Есть ли проекты, которые уже внедрены и работают в Новосибирске?

– Большая часть наших проектов уже внедрена и успешно работает. Среди них муниципальный портал «Мой Новосибирск», благодаря которому жители города через Интернет могут задать вопрос любому чиновнику мэрии, наладить оперативную связь с любым департаментом или муниципальной службой и быстро решить возникающие проблемы. Есть также муниципальные информационные системы, которые позволяют эффективно управлять городским хозяйством, например, контролировать размещение рекламных конструкций или нестационарных торговых объектов.

В начале года стала функционировать информационная система «Ритуал». Она является уникальной для нашей страны. Каждый может скачать ее на свой смартфон и найти захоронение близкого ему человека. Ею уже заинтересовались люди из-за рубежа, в частности из Германии и Израиля.

– Расскажите, как вы внедряете «умные» технологии в транспортную инфраструктуру.

– Уникальным проектом мирового уровня на мой взгляд можно считать «умную остановку». Это не только размещенный на остановке бесплатный WI-FI, бесплатная зарядка телефонов, видеонаблюдение и информационное табло, показывающее когда придет тот или иной транспорт. Дополнительно на наших «умных остановках» есть еще «умная кнопка». Вы нажимаете на нее, называете адрес или организацию, которую вам нужно найти, и на мониторе на карте города показывается нужный дом, рядом высвечивается информация как туда добраться, где, если нужно, сделать пересадку, когда придет ближайший транспорт и даже сколько метров нужно пройти от ближайшей остановки до выбранного вами места. На Технопроме мы хотим продемонстрировать информационное табло «умной остановки», работающее на двух языках — на русском и английском. С учетом того, что мы начали подготовку к молодежному чемпионату мира по хоккею в 2023 году, мы планируем, чтобы наши «умные остановки» начали говорить на многих языках мира для удобства приехавшим к нам иностранцев. Мы начали установку таких «умных остановок» на оживленных улицах нашего города, есть принципиальная договоренность по установке информационных табло на станциях метрополитена. Хочу подчеркнуть, что бюджетных средств на эти остановки не потрачено ни копейки. Все сделано за счет инвестора, который получил возможность разместить на таких «умных остановках» банкоматы и рекламу. Кстати, мы стараемся делать эти остановки теплыми, что дополнительно удобно для жителей и гостей нашего города, учитывая наши суровые зимы.

Следующий проект касается решения такой важной задачи, как борьба с автомобильными пробками. В апреле этого года на форуме «Городские технологии» мэрия заключила договор с компанией «СофтЛайн» о сотрудничестве. Компания предложила в Новосибирске установить совершенно для города бесплатно на одной из оживленных улиц интеллектуальную систему, регулирующую в автоматическом режиме транспортные потоки. В тестовом режиме эта система начала действовать на улице Станционной от Южной площади до Медпрепаратов. Кроме того, компания предлагает одновременно установить интеллектуальную систему регулирования света ночных фонарей, которая будет менять интенсивность освещения в зависимости есть ли на улице люди и машины или нет. Это позволит сэкономить существенные деньги для городского бюджета.

– А как в этом аспекте обстоит ситуация с муниципальными учреждениями?

– Проект «Умная школа» уже внедрен в одно из новосибирских образовательных учреждений. Еще в две школы технология будет внедрена в следующем году. Эта технология позволяет осуществлять контроль за всеми коммуникациями здания. Эти системы позволяют, в частности, в автоматическом режиме сообщать оператору о нарушении режима безопасности, о протечках воды, оставленных включенными компьютерах, приборах освещения или нагревательных приборах. Недавно этим проектом заинтересовались владельцы торговых центров, в связи с событиями в Кемерово.

– А есть ли проекты, которые будут полезны предпринимателям?

– У нас действует специальный информационный портал, на котором размещена интерактивная карта, отображающая актуальные предложения для инвесторов.

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При участии компании 2ГИС разработан специальный информационный портал для бизнеса — «Бизнес-навигатор МСП», который помогает предпринимателям города быстро найти помещение для аренды, подобрать выгодные кредиты, подготовить бизнес-план, получить информацию о тендерах крупных компаний и многое другое.

– В Новосибирске есть определенная проблема, связанная с утилизацией мусора. Есть ли проекты, которые нацелены на ее решение?

– Совершенно новая идеология отношения к мусору предлагается академиком Сергеем Владимировичем Алексеенко и его сотрудниками из Института теплофизики СО РАН. Мусор нужно рассматривать как сырье для следующего производства. Институт теплофизики СО РАН разработал проект ТЭЦ, которая вырабатывает тепло и электроэнергию, а в качестве сырья используется обычный органический мусор. Первое такое предприятие – спецзавод «Квант» уже работает по этой технологии в районном центре Коченево Новосибирской области и уничтожает особо опасные медицинские отходы. Новосибирская компания «Сибирский центр полимерпесчаной продукции» делает из обычного бытового пластика (полителеновых пакетов, пластиковых бутылок, автомобильного пластика и пр.) прекрасную тротуарную плитку и брусчатку, которая, кстати, более устойчива к морозам и перепадам температур. Мы планируем показать на форуме эту технологию.

– А есть ли технологии, которые можно было бы применять в жилищно-коммунальной сфере?

– Интересная разработка, которая нами будет демонстрироваться на Технопроме – геолокатор, разработанный Институтом нефтегазовой геологии и геофизики имени А. А. Трофимука. Он позволяет «видеть» под землей на глубине до 10 метров. Эта разработка оказалась очень полезна в ЖКХ для поиска потерянных коммуникаций. А это серьезная проблема, которая часто встает как при облуживании коммуникаций, так и при строительстве новых объектов.

Сибирским университетом геосистем и технологий сейчас предложено создать геоинформационную систему всех подземных коммуникаций города. Мы работаем с ними в этом направлении.

Есть еще интересная технология, разработанная Институтом горного дела СО РАН — это бестраншейная прокладка и замена подземных труб. Она позволяет менять и прокладывать стальные, металлические, железобетонные и чугунные трубы, не копая котлованы, в частности, сохраняя дорожное полотно.

– Сейчас, чтобы записаться к врачу, нужно потратить много времени в очереди в регистратура. Есть ли проекты, способные решить данную проблему?

– Компания iVoiсe, резидент Академпарка, разработала абсолютно уникальную технологию распознавания речи, которая позволяет многократно увеличить эффективность работы регистратуры медицинских учреждений. Искусственный интеллект распознает 98% нашей речи. Это позволяет записывать больных к врачам при помощи робота, который полностью решает проблему дозвона в регистратуру, способен одновременно принимать до тысячи звонков и отвечать на стандартные вопросы. Идеей уже заинтересовалась наша областная больница. Но и это не все. Как мы знаем, львиная доля работы врача – запись информации о пациенте. Этот процесс можно автоматизировать: врач или пациент просто озвучивает нужную информацию, а программа распознает ее и сама заполняет карточку больного или печатает нужную справку.

Хочу сказать, что мы не ограничиваемся в работе с медицинскими учреждениями только этими технологиями. По заданию мэра Новосибирска мы занимаемся внедрением в городскую среду технологии для людей с ограниченными возможностями. Задача стоит в том, чтобы люди с нарушением опорно-двигательной системой, нарушенным зрением, слухом чувствовали себя комфортно в нашем городе. Все перечисленные технологии и многое другое мы будем демонстрировать на нашем стенде на Технопроме.

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