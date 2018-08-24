Глава Дзержинского района Новосибирска Александр Полищук все-таки уволился по собственному желанию после того, как выиграл суд с мэрией города.

Как сообщил официальный портал мэрии Новосибирска, 24 августа мэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал распоряжение об увольнении главы Дзержинского района Александра Полищука. Отмечается, что Полищук сам выразил желание покинуть должность.

Интересно, что ранее Александр Полищук оспаривал в суде решение мэра об увольнении. В результате судебных тяжб Центральный райсуд Новосибирска в июле признал незаконным распоряжение мэрии об увольнении главы Дзержинской администрации и рекомендовал Локтю восстановить Полищука в должности. Впрочем, глава города, комментируя решение суда, говорил, что не намерен менять своего решения и будет подавать апелляцию.

Полищук должен был приступить к своим обязанностям с 12 июля, но он оповестил мэрию, что является нетрудоспособным и не может занять рабочее место. Согласно распоряжению о его увольнении, Полищук получит денежную компенсацию за неиспользованный ежегодный отпуск и выплату в размере трёх окладов.

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