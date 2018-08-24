В Омской области с 1 сентября вырастут зарплаты школьных учителей. Глава региона объявил решение о 5-процентном росте окладов педагогов.

На августовском совещании работников системы образования Омской области врио губернатора Александр Бурков сказал, что с начала учебного года оклады учителей вырастут на 5%. Он напомнил, что в этом году с 1 января уже было повышение заработной платы у педагогов дошкольных учреждений и сферы дополнительного образования, в то время как у школьных учителей оклады практически не менялись последние три года. По словам Буркова, 5-процентное повышение — это то, что пока позволяет сделать региональный бюджет.

«Конечно, 5% — не так много, как хотелось бы. Но как только ситуация с региональным бюджетом улучшится, мы к этому вопросу вернемся. В этом году мы в целом увеличили финансирование отрасли образования на 15% по сравнению с прошлым годом. Сейчас это 20 млрд рублей, и большая их часть, конечно, идет на оплату труда 14 тыс. омских педагогов», — подчеркнул глава региона, отметив, что сейчас сделан только первый шаг к увеличению оклада.

На совещании также прозвучало, что в течение пяти последующих лет на обновление инфраструктуры образовательные организации региона будут получать не менее 200 млн рублей ежегодно.

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