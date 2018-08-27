Чем обернется очередной кризис на топливном рынке?

Топливный рынок России попал в ловушку: к 2019 году эксперты прогнозируют резкое повышение цен на бензин, что приведет к новой волне снижения качества, несмотря на ужесточение контроля и введение штрафов. Что стоит ожидать автовладельцам, и как будет развиваться ситуация в последнем квартале 2018 года — в материале «Континента Сибирь».

Напомним, что в апреле-мае 2018 года в России начался резкий рост цены на нефтепродукты: с середины апреля бензин в рознице в среднем по России преодолел отметку 40 рублей за литр, а в начале июня стал уже дороже 43 рублей. В связи с этим с 1 июня правительство снизило ставки акцизов на бензин на 3 тыс. рублей, на дизтопливо — на 2 тыс. рублей и не стало повышать их на 700 рублей с 1 июля.

Как отметил 16 июля в рамках прошедшего в Государственной думе РФ круглого стола руководитель Аналитического центра «Независимого топливного союза» Григорий Баженов, причиной резкого скачка цен на топливо стал системный кризис топливной отрасли. «Так, налоговый маневр, стартовавший в 2014 году с повышения НДПИ, снижения экспортных пошлин и роста акцизов на моторное топливо (за три года в два раза), привел к повышению премиальности внешнего рынка в ущерб внутреннему. При этом в оптовом сегменте ценообразование строится на основе биржевой торговли, а розничное находится под пристальным «мониторингом» государства, которое в любой момент готово включить административные меры с целью сдерживания конечной цены, прикрытые «антимонопольным» законодательством», — прокомментировал ситуацию руководитель центра.

По его наблюдениям, независимый сектор розничного рынка нефтепродуктов, зависящий от биржевой цены и вынужденный ориентироваться на ценовую политику ВИНК в рознице, которая согласована через торговые политики с регуляторами, существует в условиях диспаритета розничных и оптовых цен, приводящего к нулевой маржинальности, а то и к прямым убыткам. Также Григорий Баженов отметил, что необходимо вырабатывать такую политику налогообложения, которая бы в автоматическом режиме регулировала внешний и внутренний рынки. «В условиях завершения налогового маневра в текущем сценарии судьба независимой розницы незавидна. Есть сомнения, что независимые смогут пережить очередную «заморозку» цен в условиях усиливающегося неравноправия на рынке и прогрессирующего диспаритета оптовых и розничных цен», — высказал мнение Баженов. По данным «Независимого топливного союза», в России работают около 25 тыс. АЗС, около 60% — небольшие игроки, и их исчезновение может привести к дефициту наливных мощностей для отечественного автотранспорта, прежде всего, в удаленных регионах, что также отразится на ценах на моторное топливо.

По данным исследования РИА Рейтинг, проведенного на базе данных Росстата, стоимость бензина в сибирских регионах c начала 2018 года по середину июля увеличилась минимум на 5,1% (Иркутская область), максимальное повышение стоимости топлива отмечено в Республике Алтай — на 13,4%, регион оказался пятым по скорости роста цен на топливо в стране. В середине июля средняя стоимость бензина марки АИ-92 в этих регионах составила 41 и 41,29 руб. соответственно. При этом самый дорогой бензин в Сибирском федеральном округе можно найти в Республике Тыва — там средняя стоимость литра АИ-92 равна 43,62 руб., за полгода она выросла на 12,7%. При этом разница между максимальной и минимальной ценой на бензин в районах страны превышает 30%. В свою очередь, самый дешевый бензин в СФО продается в Томской и Кемеровской областях — 40,05 и 40,1 руб. соответственно.

Плохого и поменьше

Повышение стоимости бензина весной повлекло за собой негативные последствия: все чаще контролирующим органам стали поступать жалобы на качество топлива. Эту тему «КС» уже подробно поднимал в своем материале в марте текущего года. В связи со сложившейся ситуацией Федерация автовладельцев России организовала мониторинг недолива бензина на 34 АЗС в 13 регионах страны — в европейской части и на юге России. «В процессе отработки методики топливо отбиралось в специально оборудованный автомобиль, а далее по методике определялось количество фактически приобретенного. Выборочно проводился отбор топлива для проверки качества в лабораторных условиях», — говорится в отчете на сайте ФАР. В ходе мониторинга было проверено пять АЗС вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК), 21 АЗС федеральных и региональных сетей и восемь мелкосетевых и частных АЗС.

«Согласно нашему методу за недолив принималось расхождение более 1% между оплаченным и фактически полученным топливом. В результате недолив выявлен на 76% АЗС. Недолив среди ВИНКов составил 20%, один из пяти (недолив 1,63% — на уровне погрешности). Недолив среди федеральных и крупных региональных сетей составил 81% (средний недолив 4,97%, максимальный — 19,03%). Недолив среди мелкосетевых и частных АЗС составил 100% (средний недолив — 5,66%, максимальный — 8,03%). Средний недолив по выборке составил 5,05%, а значит, его фактически можно приплюсовать к цене за литр», — передают специалисты ФАР.

По словам руководителя регионального представительства ФАР в Новосибирской области Вячеслава Ашуркова, мониторинг не проводился в СФО из-за нехватки специально оборудованных машин, поэтому однозначно утверждать, что ситуация во всех регионах одинакова, нельзя. «Например, на АЗС в южных регионах нарушений было выявлено больше, чем в европейской части страны, и говорить, что ситуация с недоливом характерна для всех регионов России — некорректно», — пояснил Вячеслав Ашурков.

«Частные заправочные станции могут конкурировать с ВИНКами только ценой, а этого они могут добиться только разбавлением бензина. Но нельзя не отметить, что количество обращений от автовладельцев, связанных с некачественным бензином, выходом из строя по этой причине топливных фильтров, снизилось по сравнению с 2016 годом, когда это было массовым явлением. И сам рынок постепенно очищается, недобросовестные игроки уходят, не выдержав конкуренции», — пояснил директор сети станций послегарантийного обслуживания Fit Service Данил Соловьев.

В первом полугодии 2018 г. структурные подразделения Сибирского межрегионального территориального управления Росстандарта (СМТУ Росстандарта) провели 52 проверки на АЗС Сибири, а испытания проводились в аккредитованных лабораториях региональных ЦСМ Росстандарта в Иркутской, Томской, Кемеровской областях, Красноярском и Алтайском краях.

«По состоянию на 1 июля СМТУ привлечены к ответственности 11 хозяйствующих субъектов на территории СФО, в том числе два – в Красноярском крае, три – в Томской области, по одному в Иркутской, Омской и Кемеровской областях, Республике Бурятия, два – в Новосибирской области», — рассказала руководитель СМТУ Росстандарта Людмила Гаталай.

Сейчас Росстандарт совместно с Союзом автомобилистов Сибири провели проверки в Иркутской области: за июль-август были взяты пробы бензина марки АИ-92 и дизельного топлива на пяти АЗС региона, две из которых не прошли проверку на соответствие технических регламентов.

«Мы ограничены по бюджету, поэтому не можем организовывать массовые проверки, станции выбираются лично мной. В ходе недавних проверок контроль не прошли частные станции — «Бензинов» и «Энергич». При этом мы не сталкивались с недоливом топлива, и я считаю, что ранее полученные данные — последствия неправильного использования технологии, и верить им полностью не стоит», — рассказал руководитель Союза автомобилистов Сибири Алексей Шабанов. Также он добавил, что в сентябре Росстандарт и общественники проведут проверки на АЗС в других регионах СФО — от Омска до Читы, однако количество станций, где будут взяты пробы на соответствие топлива технических регламентов, еще не утверждено.

Также Алексей Шабанов уточнил, что для нарушителей предусмотрен административный штраф по ч. 2 ст. 14.43.1 КоАП РФ в размере 1% от выручки, полученной от реализации автомобильного топлива на проверяемой АЗС за год, предшествующий году проведения проверки, но не менее 500 тыс. рублей.

Получить комментарии у крупных игроков рынка АЗС, в частности у «Газпромнефти», на момент сдачи материала не удалось.

Причины для опасений

По мнению экспертов рынка, ситуация будет ухудшаться — рост цен на топливо повлечет за собой новую волну недовольства качеством заливаемого бензина.

Прогнозировать рост цен на бензин позволяет сложившаяся экономическая ситуация. Во-первых, укрепление курса доллара, который делает более привлекательным экспорт нефти и получение прибыли в валюте. Во-вторых, вступление в силу налогового маневра. И, наконец, в-третьих, увеличение налога на добавочную стоимость до 20%. Кроме того, с 2019 года акцизы вырастут, как было запланировано, на 4,101 тыс. рублей по бензину (до 12,314 тыс. рублей) и на 2,876 тыс. рублей по дизтопливу (до 8,541 тыс. рублей за тонну).

«Конечно, не хочется никого пугать, но сейчас есть основания ожидать стоимость топлива в 50 рублей за литр уже осенью, — поясняет пресс-секретарь Независимого топливного союза Сергей Бойко. — Сейчас мы готовим предложения по реформированию рынка нефтепродуктов, среди которых предложения кратно увеличить значения обязательных к реализации объемов на бирже: до 25% — дизельное топливо, до 50% — автомобильный бензин, а также распространить требования на все отечественные НПЗ без исключения, поэтапное снижение акцизов на бензин и дизельное топливо с 1 января 2019 года».

«КС» продолжает исследовать тему качества топлива, а также динамику изменения его стоимости и предлагает читателям делиться с редакцией своим опытом в этой сфере. Свои комментарии присылайте на ящик ks@sibpress.ru .

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