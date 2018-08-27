Итак, час «Ч» и день «Д» для государственного аналогового ТВ озвучены: до них осталось чуть больше четырех месяцев. Что ждет рынок цифрового телевидения Сибири после этой даты, когда на нем появится столь крупный игрок, как государство — в материале «Континента Сибирь».

О плате и переходе

«То, как иногда подается сейчас отключение аналоговых каналов, заставляет вспомнить «Проблему 2000» или ожидание конца света по календарю майя, — рассуждает руководитель службы управления брендом «Электронный город» Дмитрий Мишин. — Не стоит преувеличивать значение события. Переход на «цифру» так или иначе анонсировался на разные даты, начиная с 2014 года. И он коснется только тех, кто пользуется домовыми антеннами и получает аналоговый сигнал».

Одним из требований закона «О связи» стало то, что операторы связи сменили источник телеканалов первого и второго мультиплекса, куда входят двадцать каналов, общедоступных и обязательных для всех, тех, для просмотра которых не нужна абонентская плата. Всего в обязательный бесплатный пакет, который должен предоставить абонентам любой оператор связи, поставляющий ТВ-сигнал, входят двадцать федеральных каналов и один местный. За все, что не входит в обязательный список, оператор может взымать плату по своему усмотрению. Но сокращать список бесплатных каналов, а также облагать их какими-то дополнительными условиями (не говоря уже о том, чтобы взымать плату) нельзя ни в коем случае.

«Процесс присоединения к РТРС был завершен в первом полугодии 2018 года, и на стоимости услуги это не отразилось, — прокомментировали в пресс-службе «ЭР Телекома». — Для операторов в этом есть практическая польза: вещание в «цифре» позволяет распространять каналы в более высоком качестве и экономить радиочастотный спектр».

Операторы интернет-связи и платного ТВ не беспокоятся о том, что государственное ЦТВ «оттянет» зрителей на себя. «Отключение аналогового вещания с передатчиков РТРС не окажет влияния на потребителей услуги аналогового кабельного телевидения. Если раньше головные станции принимали аналоговый сигнал и передавали его абонентам в неизменном виде, то сейчас будут принимать сигнал в цифровом виде, преобразовывать его в аналог и доводить до абонентов, — поясняет первый заместитель директора макрорегиона «Западная Сибирь» компании ТТК Дмитрий Васильев. — Вместе с тем инвестиции в услугу телевидения операторы направляют именно на развитие цифрового ТВ. IPTV позволяет предложить абонентам дополнительные сервисы и контент, а пользователи все чаще выбирают телевидение с интерактивными функциями, поэтому полный переход на «цифру» со временем произойдет естественным образом, когда на рынке услуга аналогового ТВ станет полностью невостребованной».

«Каких-либо резких или значительных изменений на рынке платного и интерактивного телевидения после 1 января мы не прогнозируем, — комментирует заместитель директора МРФ «Сибирь» ПАО «Ростелеком» по работе с массовым сегментом Александр Бойкиня. — Фактически уже больше года, еще с 1 августа 2017 года, в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009–2018 годы» примерно 97% населения Новосибирской области доступны бесплатно два мультиплекса по 10 каналов и три радиоканала, а также региональное телевещание в цифровом формате. На сегодня сеть цифрового эфирного (наземного) телевещания охватывает более 98% населения Новосибирской области.

При этом, по мнению представителей «Ростелекома», распространение государственного цифрового ТВ не ведет к снижению интереса к платному телевидению. Александр Бойкиня констатировал рост популярности услуги в 2017 году на 8,7%: «Это вполне логично — выбор платного ТВ обусловлен в первую очередь количеством доступных каналов и дополнительных сервисов. Высокое качество «картинки» уже считается нормой, оно просто должно быть».

«Сейчас общедомовые телевизионные антенны получают два формата сигнала: современный DVB-T2 и аналоговый. По сути, с 1 января 2019 года государство отказывается софинансировать услугу аналогового ТВ, как устаревшего формата, — говорит руководитель проекта IPTV ГК «Сибирские сети» Егор Крылов. — Теперь если вещатели каналов захотят сохранить свои каналы в аналоговом типе вещания, они должны будут сами оплачивать работу станций, передающих аналоговый сигнал. Вряд ли кто-то из вещателей готов будет нести такие затраты, поэтому из аналогового вещания постепенно уйдут все федеральные эфирные каналы. Замещение аналогового сигнала происходит уже давно и постепенно и тесно связано с развитием самих телевизоров».

О том, насколько готовы к переходу на «цифру» сами потребители, говорят данные «МегаФона»: технически соотношение тех, кто готов, и тех, кто нет, — примерно 55 на 45%. Основная причина неготовности — слишком старый телеприемник, поддержка DVB-T2 появилась в телевизорах после 2012 года и лишь в 2015 году стала по-настоящему массовой. Одна из причин такого бума — массовая скупка гражданами электроники и бытовой техники в конце 2014 года, когда доллар и евро «скакнули» вверх. Однако телевизор — продукт с достаточно большим жизненным циклом и меняется примерно раз в 8–10 лет, поэтому сегодня далеко не во всех домохозяйствах есть подходящие устройства приема цифрового сигнала. Те же зрители, что заинтересованы в цифровом и интерактивном ТВ, в большинстве своем уже им пользуются либо через провайдера, либо через кабельную компанию, и вместо двадцати одного общедоступного канала в их распоряжении гораздо больше.

Поэтому задача у государства и провайдеров сейчас в том, чтобы завлечь в «цифру» самую консервативную группу пользователей, которые привыкли к тому, что платить за телевидение не нужно, хотя это не совсем так, плата за антенну просто включалась в общедомовые услуги. Но теперь им придется купить либо новый телевизор, либо приставку.

В долгосрочной перспективе переход на цифровое ТВ может иметь и негативные последствия для тех, кто поставляет контент для провайдеров, и для самих провайдеров в виде падения доходов от рекламы. Даже если клиент не будет покупать платные пакеты из десятков различных каналов, при переходе на «цифру» он получит не шесть основных каналов, как при аналоговом вещании, а 20, на которые размоются те же доходы. Или не те же, а меньше — общее время телесмотрения в последние годы снижается и рекламные бюджеты плавно перетекают в интернет. Еще в 2017 году Ассоциация коммуникационных агентств России констатировала, что рекламные доходы интернет-ресурсов обошли телевизионные (сами веб-сервисы заявили об этом еще в конце 2016 года, но АКАР этот факт не подтвердила).

По оценке экспертов МТС, на сегодня проникновение услуг платного ТВ составляет более 75% от общего числа домохозяйств в России и отключение аналогового вещания вряд ли повлияет на этот объем. В городах с населением более 50 000 жителей бесплатное цифровое вещание доступно уже сегодня.

О сосуществовании

Сейчас рынок цифрового ТВ, помимо эфира, делят между собой частные компании, специализирующиеся как на спутниковом, так и на кабельном телевидении. Если не принимать во внимание эфирное вещание, то среди платных операторов лидируют кабельщики. Еще один участник борьбы за абонентов — ОТТ-сервисы, которые последние несколько лет неуклонно увеличивают свою долю рынка: телезрители (как платные, так и бесплатные) продолжают мигрировать в OTT и, соответственно, доходы этой сферы растут.

По этой причине интернет-провайдеры, для которых услуга платного ТВ хоть и основная, но не единственная, получают преимущество перед теми, кто сосредотачивает все ресурсы на телевещании. Дмитрий Васильев эту точку зрения полностью разделяет. «По сравнению с компаниями, для которых оказание ТВ-услуг является основным видом деятельности, интернет-провайдеры находятся в более выгодном положении. Это связано с тем, что цифровое телевидение является драйвером роста рынка, а продвигается эта услуга, как правило, среди действующих интернет-абонентов. Еще пять лет назад цифровое телевидение находилось в начальной стадии развития, а компании, предоставляющие услуги кабельного ТВ, могли успешно конкурировать с провайдерами. Позже на рынке наступил период, когда многие такие компании были поглощены операторами, их осталось немного, и конкурировать за телезрителя им становится все сложнее. Основное преимущество провайдера в том, что он может предложить абоненту полный пакет сервисов, а не моноуслугу. Это и возможность экономии, и удобство для абонента», — поясняет Дмитрий Васильев.

Спутниковое ТВ — безальтернативный вариант для тех мест, куда не достает ни эфир, ни кабель. И благодаря этой монополии оно некоторое время назад попыталось добиться определенных бонусов для себя. В 2015 году один из крупных операторов спутникового ТВ («Триколор.ТВ») попытался привязать первый мультиплекс к платным пакетам, лишив абонента возможности выбрать только бесплатный пакет: или плати за все, или ничего не увидишь. Плюс, как выяснилось в ходе проверки Роскомнадзора, пять каналов вообще исчезли из списка бесплатных. Другой оператор (НТВ+) через некоторое время просто закрыл «базовый» тарифный план для новых пользователей. Но сейчас позиция государства в их отношении стала жестче: Минкомсвязь предложило обязать спутниковых операторов обеспечить бесплатный доступ к двум мультиплексам тех, кто находится вне зоны эфирного вещания. И они эту обязанность на себя приняли. «Можно ожидать, что отключение аналогового вещания в России стимулирует дополнительный спрос на услуги спутниковых операторов, — комментирует директор департамента коммуникаций «НТВ-плюс» Алексей Прохоров. — Пока преждевременно делать прогнозы по подписке на платные пакеты, сначала необходимо дождаться первых результатов по подключениям в рамках ФЦП. Но 800 тысяч домохозяйств, которые не получат доступ к цифровому наземному телевидению, — большой потенциал. Для 1,4% населения, проживающего вне зоны цифрового эфирного наземного вещания, будет организована возможность бесплатного приема телеканалов первого и второго мультиплексов путем подключения к непосредственному цифровому спутниковому вещанию. Осуществлять продажу оборудования и предоставлять услуги по подключению будут российские федеральные операторы спутникового телевидения».

О выборе каналов

Чаще всего операторы платного ТВ строят свою канальную сеть следующим образом. В центре схемы — бесплатные каналы «для всех», помимо 21 обязательных для всех оператор может добавить в этот список что-то еще по своему усмотрению. Отдельным блоком идут региональные каналы. Как показывают рейтинги, интерес жителей к событиям их родного региона стабильно остается на высоком уровне. Третье направление — тематические каналы, и именно по ним, как считает Александр Бойкиня, определяется интерес абонентов к оператору. «Их должно быть много, в большом количестве разных жанров и тематик, под разную аудиторию, — рассуждает он. — Сейчас нормой стало 100+ каналов в базовом пакете. Для телегурманов должны быть дополнительные тематические пакеты каналов и сервисов, которые они смогут подключить к базовому набору. Так, например, мы наблюдаем стабильный интерес к каналам и видеопрокату «Амедиатеки». Если говорить о трендах, то сейчас четко наметилось требование со стороны пользователей получать не просто доступ к телеканалам, а набор услуг и сервисов, в который, само собой, входят телеканалы с их контентом, а также контент по запросу, «Управление просмотром», доступ к контенту со всех устройств. То есть в одном пакете за понятную плату пользователь должен потреблять интересный для него контент удобным для него способом в любом месте и на любом устройстве».

Другие операторы также согласны с тем, что каналов должно быть много, но делать упор на голое количество бессмысленно, т. к. глаз у зрителя все равно два, а экран один. «Вспомните, раньше, в советское время, в телевизоре было два с половиной канала и у человека существовала проблема: «Что посмотреть?» Сейчас у большинства в телевизоре больше ста каналов и та же самая проблема: «Что посмотреть?» — говорит Дмитрий Мишин. — Время, когда количество каналов было преимуществом, прошло. Сейчас на первый план выходит качество контента и удобство доступа к нему». Похожей точки зрения придерживается и Егор Крылов: «Между участниками рынка есть некоторое соперничество по количеству каналов, все поддерживают более-менее одинаковый объем каналов для стандартного пакета, чтобы оставаться конкурентоспособными для зрителей, которым принципиально важно разнообразие. На поверку таких зрителей не так много, большинство выбирают 3–7 любимых каналов и смотрят только их». Поэтому задача канала не в том, чтобы «засунуть» в эфир сразу все, а в том, чтобы каждый абонент нашел для себя 3–7 нужных каналов, куда могут входить как «Россия 1» и «Первый», так и Discovery или, допустим, CNN.

Наконец, еще одна гипотеза, которая не слишком популярна, но все же имеет место быть: что, если государство, переведя эфир на «цифру», сделает платным и его, потому что у зрителя альтернативы уже не будет? По мнению представителей «МегаФона», технически это возможно — стандарт DVB-T2 предусматривает возможность условного доступа, т. е. прием шифрованных каналов при условии модуля дешифрации, как сегодня это работает в спутниковых и кабельных ресиверах. Но осуществимо ли это на практике? По мнению «МегаФона», вряд ли. Во-первых, это будет в корне противоречить самой идее общественного телевидения. Во-вторых, это будет нарушением принципа конкуренции, т. к. ФГУП «РТРС» будет строить сеть вещания за государственные деньги, а услуги продавать уже как коммерческая компания. В-третьих, это потребует очередной массовой замены тех же телеприставок DVB-T2 с обычных на приставки с возможностью дешифрования сигнала. Абоненты за свой счет делать такое, конечно же, не станут, а если этим займется государство, вложение все равно не окупится. Вот обратный пример: первоначально «Ростелеком» в своей программе устранения цифрового неравенства предполагал «символическую» плату за пользование деревенским общественным Wi-Fi — 1,5 рубля в день. Но потом от этой идеи отказались, сделав интернет на селе полностью бесплатным — взимание платы не окупало саму себя. И с телевидением вряд ли окупит.

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