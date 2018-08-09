Сегодня собственники квартир в многоэтажном доме на пересечении улиц Фрунзе и Кошурникова в Новосибирске получили ключи от квартир. Когда-то этот дом входил в число наиболее проблемных долгостроев.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поздравил с новосельем собственников квартир многоэтажного дома «на стрелке». Строительство объекта началось еще в 2005 году, и затем, в 2008-ом, дом пополнил списки новосибирских долгостроев, а от действий застройщика пострадало 60 семей.

«Многие не верили, что этот недострой в центре Новосибирска возможно довести до конца. Подрядная организация подхватила строительство два года назад, и теперь мы видим прекрасный результат», — поздравил жильцов глава города.

Напомним, в 2016 году за объект взялся инвестор-генподрядчик ООО СК «Союз военных строителей». Компания возвела еще три этажа к 16-ти имеющимся. Сами собственники также складывались на достройку дома по 14 тыс. рублей с 1 квадратного метра. Как рассказал гендиректор компании-инвестора, депутат горсовета Денис Плотников, «Союзу военных строителей» пришлось перестраивать последний этаж, поскольку без консервации здание простояло около восьми лет.

«Кроме того, пришлось освоить спецтехнологии, чтобы усилить фундамент и первый этаж здания, которые были построены с нарушениями СНиПов и ГОСТов, – добавил Денис Плотников. – С самого начального этапа нас поддерживал департамент архитектуры и строительства мэрии, были выделены субсидии на благоустройство территории, подключение коммуникаций и обустройство лифтового хозяйства».

Его дополнил Анатолий Локоть, отметивший, что завершение строительства этого дома является хорошим примером того, как решает проблему объединение усилий. «Нужна консолидация усилий не на протестные акции, а на поиск решений. Объединившись, можно решать самые сложные задачи», – подчеркнул мэр Анатолий Локоть.

Со сдачей в эксплуатацию дома «на стрелке» в Новосибирске остается 38 долгостроев. По словам мэра Анатолия Локтя, городские власти рассчитывают в этом году закончить девять из них.

«На шести из них есть твердая уверенность, над тремя еще надо поработать. Ежегодно нам удается сдать около десяти объектов, темпы не быстрые, но и объекты остались самые сложные, требующие больших вложений», — оценил ситуацию глава города.

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