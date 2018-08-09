В Сибирском банке ПАО Сбербанк состоялось награждение победителей акции «Твой комфорт – твоя услуга Автоплатеж». Восемь победителей стали обладателями главных призов в размере 15 тыс. рублей, еще 66 участников получили по 300 рублей на счет мобильного телефона в качестве оплаты услуг сотовой связи. Всего за период акции в ней было зарегистрировано 11 573 участника.

Напомним, что акция проходила с 10 апреля по 10 июля 2018 года на территории Алтайского, Красноярского краев, Кемеровской, Новосибирской и Томской областей, Республик Алтай, Хакасия и Тыва. Принять участие в акции мог любой желающий, который в указанный период совершил оплату услуг ЖКХ на сумму не менее 500 рублей, подключив новый Автоплатеж, либо на сумму не менее 3 тыс. рублей по ранее подключенным и зарегистрировавшийся на сайте банка.

Автоплатеж ЖКХ позволяет совершать оплату регулярных счетов за коммунальные услуги без посещения отделения банка. Система сама проверяет сумму задолженности и направляет пользователю SMS-сообщение с информацией о сумме платежа, который будет произведен на следующий день, если клиент не отправит сообщение с кодом отмены. Ежемесячно в Сибирском банке подключается более 100 тыс. новых Автоплатежей ЖКХ; в среднем осуществляется почти 1,5 млн операций. Из них на Новосибирскую область приходится более 24 тыс. новых подключений и около 300 тыс. операций ежемесячно.

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