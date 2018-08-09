В пресс-службе новосибирского отделения КПРФ 9 августа сообщили о сложностях, возникших при регистрации инициативной группы по проведению Всероссийского референдума против повышения пенсионного возраста.

Новосибирские коммунисты считают, что в регионе пытаются сорвать референдум КПРФ по вопросу о пенсионном возрасте. Так, накануне состоялось собрание, посвященное сбору подписей, необходимых для регистрации инициативной группы для референдума, но с приглашением нотариуса возникли сложности, так как несколько из них отказались заверять подписи членов инициативной группы. Тем не менее обкому удалось зарегистрировать 140 человек, однако после собрания выяснилось, что некая «инициативная группа» уже успела сдать документы в избирком с просьбой зарегистрировать ее как организатора референдума в Новосибирской области. Секретарь регионального избиркома Сергей Лебедев рассказал, что вышеупомянутая «инициативная группа» действительно сдала документы, но вопрос в них был ранее не утвержден Центральной избирательной комиссией, а потому регистрация возможна только после того, как ЦИК проведет заседание по нему.

Ранее депутат Государственной Думы Вера Ганзя предупреждала, что специально с целью помешать проведению референдума уже были созданы очередные подставные инициативные группы-спойлеры.

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