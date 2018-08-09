В Арбитражном суде Новосибирской области началась процедура банкротства в отношении регионального фонда поддержки малого и среднего предпринимательства, учредителем которого выступает облправительство.

По заявлению Гарантийного фонда Новосибирской области в арбитражном суде началось банкротство Новосибирского фонда поддержки МСП. Учредителем обеих этих организаций является региональное правительство. Фонд поддержки бизнеса, который выдает займы на развитие МСП в регионе, задолжал истцу 3 млн рублей. Эта задолженность, по информации ТАСС, возникла еще в 2013 году. В апреле 2018 года суд уже постановил взыскать эту сумму, но должник до сих пор не выполнил решение. В свою очередь фонд поддержки МСП объясняет это тем, что объем невозвращенных фонду займов со стороны предпринимателей достиг критического уровня.

Сейчас по решению суда в фонде введена процедура наблюдения, которая продлится до декабря этого года.