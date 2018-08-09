9 августа в рамках часа прессы мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал о перспективах развития новосибирского метро.

Новосибирский градоначальник сообщил журналистам о том, что на сегодняшний день идет процесс получения документов госэкспертизы для завершения строительства Дзержинской линии новосибирского метрополитена. Документация была разработана в 2013 году и на сегодня требует актуализация. В Москве эту работу выполняют директор МУП «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений» Александр Мысик и начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Роман Дронов. Кроме того, по словам Анатолия Локтя, работа над продолжением строительства новосибирского метро проводится совместно с региональным правительством. Анатолий Локоть заявил, что врио губернатора Новосибирский области Андрей Травников 8 августа принимал участие в московском совещании, касающемся строительства Новосибирского метро. «И это совещание не перелом, а часть последовательной работы», – обратил внимание мэр.

Градоначальник заявил, что для окончания работ на Дзержинской ветке метро, на данном этапе необходимо достроить второй тоннель Дзержинской линии. Также планируются две станции: Молодежная и Гусинобродская, а также соединительные эстакады более 3 км до электродепо «Волочаевская», часть которой будет располагаться в надземном виде. «Объем инвестиций для окончания нынешнего этапа строительства – 1,88 млрд рублей. А вот окончание строительства Дзержинской линии обойдется в 18,8 млрд рублей», – заявил мэр.

Также мэр города рассказал о строительстве станции метро «Спортивная». По его словам, на данный момент ведется разработка документации, она готова на 40%. Мэрия планирует закончить разработку документации до конца 2018 года. По предварительным данным объем инвестиций составит 1,2 млрд рублей. Помимо этого, мэр отметил, что станция метро «Спортивная» должна быть построена, раньше 2023 года, когда в Новосибирске пройдет молодежный чемпионат мира по хоккею. Мэрия планирует закончить работы к 2022 году.

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