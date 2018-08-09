Режим чрезвычайной ситуации на территории Новосибирской области, который был введен в июне из-за неблагоприятной для посева погоды, отменен. Соответствующее постановление 7 августа подписал врио губернатора.

В сельском хозяйстве Новосибирской области с 7 августа отменили режим ЧС, который был введен 7 июня, когда большое количество осадков и низкие температуры не позволяли аграриям вовремя провести посевную кампанию. Так, если в 2017 году на 6 июня было засеяно 99,4% площадей, то в текущем году этот показатель составил лишь 61%.

Как пояснил и.о. министра сельского хозяйства региона Евгений Лещенко, отмена режима ЧС не повлияет на ранее достигнутые договоренности с федеральным центром о не применении штрафных санкций к региону.