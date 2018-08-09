Борис Мездрич, возглавлявший Новосибирский театр оперы и балета до марта 2015 года, получил должность директора в московском театре «Практика».

Директором экспериментального театрального центра новой драмы «Практика» в Москве стал Борис Мездрич. Об этом накануне сообщили в пресс-службе «Практики». «Согласно Приказу Департамента культуры города Москвы на должность директора Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы «Экспериментальный театральный центр новой драмы «Практика» с 7 августа 2018 г. назначен Борис Михайлович Мездрич», — говорится в официальном сообщении.

Ранее должность директора театра занимал Дмитрий Брусникин, но другим приказом он с этого же дня переведен на пост художественного руководителя. «В устав театра внесены изменения: введена должность художественного руководителя и закреплено двуначалие в руководстве театром», — добавила пресс-служба театра.

Напомним, Борис Мездрич был вынужден покинуть Новосибирский театр оперы и балета после скандала с постановкой оперы «Тангейзер» Тимофея Кулябина. После увольнения Мездрич был назначен директором питерского театра «На Литейном», но почти сразу это решение было отменено.

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