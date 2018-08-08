Участок автомобильной дороги по ул. Георгия Колонды от ул. Лебедевского до ул. Фадеева в Новосибирске будет сдан в эксплуатацию 1 октября. О таких сроках сказал директор МКУ «Управление дорожного строительства» Юрий Алексеевский.

К 1 октября дорожники ООО «Сибавтобан» закончат второй этап строительства четырехполосной дороги по ул. Георгия Колонды в Заельцовском районе Новосибирска. Первый этап дороги был сдан три года назад и включил в себя участок от Красного проспекта до ул. Лебедевского. С мая 2016 года работы ведутся на участке от ул. Лебедевского до ул. Фадеева. Необходимость строительства дороги вызвана загруженностью улиц Богдана Хмельницкого и Кедровой. Предполагается, что с вводом дополнительной автодороги, жители «Родников» и «Снегирей» избавятся от ежедневных пробок.

«Строительство этой дороги до железнодорожного переезда позволит сократить время пути для жителей Калининского района в центр города. Даже ввод в эксплуатацию второго этапа уже позволит объезжать сложные для движения участки и напрямую с ул. Объединения и ул. Фадеева выезжать на ул. Георгия Колонды, за несколько минут попадая на Красный проспект», — сказал на выездном совещании и. о. начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Юрий Сердюк.

На сегодняшний день на участке 300 метров из 883-х уложен нижний слой асфальтобетонного покрытия с монтажом бордюрного камня, верхний слой основания из плотного крупнозернистого асфальтобетона толщиной 10 сантиметров, нижний слой покрытия из плотного асфальтобетона толщиной 7 сантиметров.

Строительство ливневой канализации и дренажной канализации выполнено на 80%, строительство линии освещения – 10%. В полном объёме дорожники завершили вынос из зоны строительства подземных инженерных коммуникаций.

В мэрии добавили, что в настоящее время ведется также разработка проектно-сметной документации третьего этапа на участке от ул. Фадеева до ул. Объединения. В дальнейшем городские власти планируют расширить, к тому же, участок ул. Объединения до железнодорожного переезда в районе ПКиО «Сосновый бор» и добавить новые полосы движения, создав тем самым полноценного дублера ул. Богдана Хмельницкого.

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