Сегодня, 8 августа, состоялось подписание соглашения о реализации совместных социальных проектов между ПАО Сбербанк и министерством труда и социального развития Новосибирской области.

Стороны договорились о сотрудничестве по вопросам разработки и реализации новых социальных проектов, касающихся всех возрастных категорий и социальных групп населения региона.

Первым шагом на пути взаимодействия при решении социальных задач стало проведение в июле текущего года курсов по повышению финансовой грамотности и обучению правилам безопасности при пользовании дистанционными сервисами для людей старшего поколения. Данный проект реализуется в соответствии со Стратегией действий в интересах людей старшего поколения до 2025 года.

«Этот проект был предложен нашими пожилыми гражданами, которые уже прошли обучение компьютерной грамотности и увидели, что интернет предлагает большие возможности, в том числе те, которые связаны с электронными платежами и онлайн покупками. Вместе с тем здесь появляется широкое поле как для возможностей, так и для мошенничества. Наш проект, который сейчас реализуется достаточно активно, направлен на то, чтобы научить пожилого человека тому, что пластиковая карта это удобный инструмент современного мира, максимально дать знания, которые позволят оградить от мошенников», — прокомментировал Ярослав Фролов, врио министра труда и социального развития Новосибирской области.

Сбербанк выступает основным партнером регионального министерства труда и социального развития по проведению финансовых операций, связанных с предоставлением мер социальной поддержки населению Новосибирской области. Около 95% средств, направленных на данные цели, перечисляются через отделения Сбербанка, расположенные во всех районах области.

«Мы готовы делиться нашими знаниями по финансовой грамотности и финансовой безопасности, — прокомментировала Ольга Коновалова, заместитель управляющего Новосибирским отделением ПАО Сбербанк. — Мы будем рады принять всех желающих на площадке нашего Корпоративного университета и обучать их тому, чтобы услуги и сервисы стали более доступными. Наша задача — дать возможность пожилым людям чувствовать себя уверенно в пользовании банковской картой, терминалами, банкоматами, онлайн услугами».

Еще одним направлением взаимодействия станет сотрудничество в части предоставления семьям, в которых с 1 января 2018 года родился второй и (или) третий и последующий ребенок, льготных условий кредитования по программе ипотеки с господдержкой.

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