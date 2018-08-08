Компания «Лидер Инвест Групп» планирует реализовать в Верх-Туле Новосибирского района НСО масштабный инвестпроект с расчетным периодом 15 лет и общим объемом инвестиций порядка 13 млрд рублей. Об этом сегодня на заседании совета по инвестициям сообщил Председатель Совета директоров ООО «Лидер Инвест Групп» Михаил Камбаров.

Предполагается, что в ходе реализации проекта произойдет расширение границ с. Верх-Тула на 270 га. На этой территории появятся эко-кластер площадью 130 га и Агропромышленный парк «Верх-Тулинский» (500 га).

Как сообщил Михаил Камбаров, в состав эко-кластера войдут экопоселок «Сибирские просторы», экоферма и агро-туристичекий комплекс, в котором разместятся отель, рестораны, СПА и пруд для отдыха и рыбалки.

Агропромышленный парк «Верх-Тулинский» будет представлен тепличными комплексами, животноводческими хозяйствами, инфраструктурой для фермерского производства, а также дилерскими центрами по продаже и обслуживанию сельскохозяйственной техники.

Кроме того, в Верх-Туле, согласно представленному проекту, будут находиться конно-спортивный клуб «Свобода» и Бизнес парк «Лидер».

Михаил Камбаров уточнил, что компания намерена вложить за время реализации проекта более 3,5 млрд рублей. Из них – 1,8 млрд имущественный взнос (земельные участки). Еще более 9,5 млрд рублей (за 15 лет) составят инвестиции резидентов. По словам Камбарова, в настоящее время идет строительство эко-кластера, начинается возведение конно-спортивного центра, а также дан старт освоению площадки Бизнес парка «Лидер».

Вместе с тем, ООО «Лидер Инвест Групп» обратилось к правительству региона с просьбой выделить бюджетное финансирование для строительства сетей водоснабжения и водоотведения с. Верх-Тула с учетом потребностей проекта.

И. о. первого заместителя Председателя Правительства Новосибирской области Владимир Знатков высказал критику в адрес работы администрации Новосибирского района, поскольку «стоимость освоения дополнительных 270 га территории поселения», не была просчитана, а также не были определены источники финансирования. «Я прекрасно понимаю, что сегодня у Новосибирского района на инфраструктуру денег нет. С одной стороны, надо развивать агломерацию, с другой – учитывать бюджетные возможности», — заявил он, отметив, что нельзя принимать такие решения «без оглядки на последствия». Подводя итог работы совета, Знатков высказал мнение, что проект заслуживает внимания, однако в настоящее время «не проработан».

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