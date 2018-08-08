Прокуратура Красноярского края в июне 2018 года организовала проверку в региональном министерстве сельского хозяйства и нашла нарушения в декларациях чиновников.
Три заместителя министра сельского хозяйства Красноярского края в ходе декларационной кампании предоставили неполные и недостоверные сведения о своих доходах, расходах, а также об имуществе. В прокуратуре региона уточнили, что один из заместителей министра в своей декларации не отразил сведения о принадлежащем ему на праве собственности земельном участке и открытом на его имя банковском счете.
После проверки, 29 июня, прокурор внес представление министру сельского хозяйства края Леониду Шорохову, чтобы нарушения были устранены. К 30 июля все требования ведомства были удовлетворены, а заместители главы минсельхоза привлечены к дисциплинарной ответственности.
В настоящее время у министра сельского хозяйства Красноярского края шесть заместителей. Кто из них предоставил неверные данные в декларации, не уточняется.