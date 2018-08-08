Полигон «Левобережный» МУП Новосибирска «Спецавтохозяйство» горит уже второй день. Как сообщили в мэрии Новосибирска, правоохранительные органы выясняют обстоятельства поджога.

Специалисты МЧС второй день тушат мусорный полигон за Хилокским рынком в левобережной части Новосибирска. По предварительной информации, неизвестные лица подожгли мусор на свалке со стороны шлакоотвала ООО «Новосибирский оловянный комбинат» 7 августа около 11 часов дня. Сейчас выяснением причин поджога занимается полиция.

«Поджог полигона произошел в труднодоступном для спецтехники месте. Для локализации очага возгорания (10-15 метров) администрацией полигона и предприятием были приняты все необходимые меры. Чтобы обеспечить проезд спецтехники потребовалось время. Это привело к распространению огня – площадь возгорания составила около 3 тыс. кв. метров», — объяснили городские власти, почему огонь успел распространиться на большую площадь.

Открытое пламя было ликвидировано еще вчера, а в настоящее время МУП «Спецавтохозяйство» проливает места тления мусора водой и засыпает грунтом. Из-за тлеющего мусора жители Акатуйского и Затулинского жилмассивов жаловались на задымление и неприятный запах. Вчера и сегодня специалисты провели замеры и не зафиксировали превышения уровня загрязняющих веществ в жилой зоне.

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