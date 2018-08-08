Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников 7 августа совершил рабочую поездку в Советский район Новосибирска. По итогам поездки глава региона дал ряд конкретных поручений.

Вопрос низкой пропускной способности моста дамбы Новосибирской ГЭС был затронут во время рабочей поездки врио губернатора Новосибирской области Андрея Травникова в Советский район областной столицы. «Вызывает беспокойство техническое состояние этого перехода. Нельзя допустить, чтобы эта важная дорожная артерия, соединяющая две части Советского района, перестала функционировать», – сказал Андрей Травников, поручивший районной администрации совместно с региональными властями провести работу для восстановления должного технического состояния перехода через плотину.

Глава региона также провел осмотр помещений требующей капитального ремонта Центральной клинической больницы (ЦКБ). Помимо ремонта, у больницы есть ряд и других проблем: недостаточное оснащение оборудованием, кадровый вопрос и зарплаты работников. Сейчас больница, которая ранее находилась под управлением Федерального агентства научных организаций, передана в ведение областного минздрава и, по словам врио, уже подготовлена программа по развитию больницы в рамках проекта «Академгородок 2.0». Так, власти подготовили заявку на закупку оборудования на 30 млн рублей.

«Были приняты срочные решения по замене вышедшего из строя диагностического оборудования, и в ближайшие месяцы эндоскопическое оборудование и аппараты УЗИ будут поступать в ЦКБ. Также руководством больницы разработан план мероприятий по ремонту и реконструкции зданий. В том числе, по восстановлению здания терапевтического комплекса», – рассказал Андрей Травников и добавил, что развитие ЦКБ будет учтено при формировании бюджета на следующий год.

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