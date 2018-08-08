Редакция «КС» сформировала традиционный рейтинг самых крупных дилеров Сибири, базируясь на занимаемой ими доле рынка в основном регионе присутствия по итогам 1 полугодия 2018 года. Показатель был посчитан на основании количества реализованных автомобилей.

Анализируя изменения в расстановке сил среди автодилеров региона по итогам 1 полугодия 2018 года, можно констатировать, что лидеры рейтинга постарались усилить свои позиции и за прошедшее полугодие «прибавили» в количестве брендов.

Так, омская группа компаний «Евразия Моторс» Ильи Фридмана, последние годы возглавляющая рейтинг, пополнила портфель популярной корейской маркой KIA, а также выиграла в тендерах на право официально представлять в Омской области Skoda и Mercedes-Benz. По последним двум брендам она будет являться вторым дилером в регионе. В свою очередь бренд Ford, который ранее был в портфеле авторитейлера, переходит другому крупному местному игроку – «Феникс Авто», не попавшему в ТОП-10.

Занимающий третье место красноярский «Медведь-Холдинг» Николая Бякова получил в свои руки еще более важные для Сибири бренды – японские Toyota и Lexus. Учитывая, что именно эти марки считаются одними из самых маржинальных, «Медведь Холдинг» имеет все шансы укрепить свои позиции на рынке и через некоторое время претендовать на лидерство в рейтинге.

В то же время практика последних лет, в частности события с новосибирской ГК «МАКС Моторс», активно наращивавшей портфель брендов, а потом ушедшей с рынка, показывает, что подобный рост может негативно отразиться на финансовом состоянии всей группы компаний. Однако говоря о «Евразии-Моторс» и «Медведь-Холдинге» эксперты рынка считают, что риски развития подобного сценария в случае этих двух компаний невелики.

Тем временем на второй строчке рейтинга между двумя обозначенными выше участниками расположилась московская группа компаний «Автомир». Пожалуй, именно этого игрока рынка можно считать одним из естественных бенефициаров ухода с рынка местных игроков. «Автомир» уже 2 года остается единственным в Новосибирске дилером Renault и Volkswagen (несмотря на поиск этими марками вторых партнеров), а также в начале года вышел в премиум-сегмент авторынка с маркой Audi.

На четвертой позиции оказалась кемеровская ГК «Сибинпэкс» Фании Сапожниковой. Самый активный игрок кузбасского авторынка за последние годы смог продолжить свое поступательное развитие и получить такие массовые бренды, как Hyundai, Renault, Skoda, что поспособствовало росту его доли на рынке. Тем более, что по марке Hyundai «Сибинпэкс» в июне остался единственным дилером в городе.

Замыкает ТОП-5 алтайский «АНТ» Александра Поддубного, который ранее продолжительный период времени возглавлял рейтинг. Продажа подразделения Lada уже не позволяет холдингу лидировать количественно, зато текущий портфель брендов позволяет «АНТ» удерживаться в «пятерке».

На шестой позиции в рейтинге оказалась иркутская группа автодилерских предприятий Анатолия Панцевича, официально представляющая в регионе Toyota, Lexus и Renault. С уходом с рынка красноярской «Крепости» «Тойота Центр Иркутск» стала самым крупным дилером марки в Восточной Сибири.

Следом по списку идут двое томских дилеров — автоцентр «Сто коней» Николая Воронкова и ГК «Элке-Авто» Виктора Маршева. Двум этим игрокам удалось потеснить крупных местных мультибрендовых дилеров, в частности Автоцентр «Евразия» и группу компаний «Автосан», которая по сути осталась с одним единственным брендом Renault.

Замыкают ТОП-10 иркутская ГК «Россо» Сергея Галухина и красноярская «СИАЛАВТО», возглавляемая Сергеем Нощиком. Последняя стала единственным участников рейтинга, обеспечившего себе попадание в ТОП-10 всего двумя массовыми брендами – Renault и KIA. «СИАЛАВТО» представляет французский бренд в Красноярске на эксклюзивных началах после ухода с рынка «Рено-Центра Атлант», а конкуренцию по корейской марке ей составляет «КИА Центр Красноярск». Во многом усилению позиции участника рейтинга способствовал уход с рынка группы компаний «Крепость» и отсутствие в регионе официального дилера марки Toyota.

UPD. Об итогах рейтинга автодилеров Сибири по показателю выручки читайте в материале по ссылке.

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