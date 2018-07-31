Как сообщает пресс-служба НГУ, 27 июля сотрудники Обсерватории университета сумели запечатлеть полное лунное затмение, самое длинное в XXI веке.

Пресс-служба вуза сообщает, что ученым пришлось уехать за 200 км ввиду того, что небо над Новосибирском закрыли облака. Тем не менее даже за городом облака помешали увидеть основную часть затмения. Съемка происходила через 300-миллиметровый телескопический объектив. Отснятые кадры смонтировали в 16-секундный ролик.

« Предполагалось по прогнозу, что в Новосибирске будут, скорее всего, облака. В южном направлении было больше шансов, что будут прояснения, поэтому мы поехали на юг от Новосибирска по Чуйскому тракту сперва до Черепаново, потом до Сузуна. Сначала небо прояснилось, начальные фазы затмения прошли, но потом все-таки снова облака наползли, и в итоге основную часть затмения снять практически не получилось», — передает слова ведущего инженера Обсерватории НГУ Михаил Маслов.

Отмечается также, что полное лунное затмение совпало с другим астрономическим явлением – великим противостоянием Земли и Марса. В этот же момент Марс и Земля оказались на минимальном расстоянии друг от друга. В следующий раз подобное явление произойдет только в 2035 году.

Данное событие было уникально очень глубокой фазой лунного затмения, а также почти точным совпадением затмения с моментом великого противостояния Марса с Землей и соединением Луны и Марса во время затмения. В случае ясного неба была бы видна интересная картина на небе — затемненный диск Луны, а под ним в нескольких градусах яркая красная звездочка — Марс», – сказал Михаил Маслов.

В ночь с пятницы на субботу на Земле можно было наблюдать полное лунное затмение, которое оказалось самым длительным в XXI веке. Оно началось в 00:15 по новосибирскому времени, полная фаза, которая продлилась 103 минуты, пришлась на 2:30. В общей сложности лунное затмение продлилось почти четыре часа. Следующее полное лунное затмение случится 21 января 2019 года.

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