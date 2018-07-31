Минкультуры России дало новосибирскому театру свой самый большой грант

Новосибирский музыкальный театр стал обладателем самого большого гранта минкультуры России, сообщили сегодня в правительстве Новосибирской области. Театр вошел в число 15 учреждений культуры, которым поступят денежные средства.

На постановку музыкальных спектаклей на итальянскую тематику Новосибирский музыкальный театр получит 13,9 млн рублей федеральных средств. Такой приказ подписан в министерстве культуры РФ 25 июля. Помимо новосибирского театра в перечень получателей гранта вошли еще 14 театральных организаций страны. Однако отметим, что Новосибирский музыкальный театр стал обладателем самого большого гранта.

«Новосибирские театры хорошо известны своими постановками не только в России, но и за рубежом, обладают высоким профессиональным уровнем. Получение Новосибирским музыкальным театром гранта стало для региона новым поводом для гордости», – прокомментировал врио министра культуры Новосибирской области Игорь Решетников.

По словам директора-художественного руководителя театра Леонида Кипниса, полученные средства из федерального бюджета рассчитаны на постановку двух спектаклей: выпущенного в прошлом сезоне мюзикла «Римские каникулы» по мотивам одноименного фильма, и на классическую оперетту Иогана Штрауса «Ночь в Венеции», которая станет первой премьерой 60-го юбилейного сезона.

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