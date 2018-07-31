На бывшего главврача новосибирской детской больницы заведено второе уголовное дело

 

Следователи возбудили уголовное дело о получении взятки в отношении экс-главврача детской городской клинической больницы №3 Новосибирска. Первое уголовное дело проходит по статье о хищениях.

Бывший главный врач детской больницы №3 в Новосибирске Наталья Никифоровазадержанная 4 июля по обвинению в хищении 10 млн рублей, стала фигурантом второго уголовного дела. На этот раз ей инкриминируют ч.5 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом взятки, совершенной с вымогательством в крупном размере). Следователи установили, что в период с 2015 по 2016 год Никифорова получила от директора организации, занимающейся поставкой лекарственных средств в медицинские учреждения, взятку на сумму 800 тыс. рублей за способствование в прохождении аукционов в условиях, исключающих конкуренцию. В противном случае главный врач угрожала предприятию расторжением контрактов.

Напомним, что в настоящее время 68-летняя фигурантка по делу находится под домашним арестом.

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