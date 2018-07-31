Как сообщается на сайте прокуратуры Новосибирской области, в областной прокуратуре состоялось заседание межведомственное рабочей группы по противодействию преступлениям и правонарушениям в сфере экономики.

На заседании обсуждались результаты совместной работы органов прокуратуры, правоохранительных и контролирующих органов в 1 полугодии 2018 года.

Отмечается, что самые результативны совместные проверки, были направлены на защиту трудовых прав граждан. Органы прокуратуры вместе с профсоюзными организациями, органами правоохраны и контроля проверили 51 организацию, имеющую долги по заработной плате. «По результатам проверки организация-банкрот полностью выплатила 123 работникам долги по заработной плате на сумму свыше 11,4 млн. рублей», – говорится на сайте ведомства.

Также во взаимодействии с органами контроля прокуроры проверили 12 ресурсонабжающих организаций и 5 управляющих компаний. По результатам проверок возбуждено 19 дел об административных правонарушениях, внесено 15 представлений, 2 лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Благодаря мерам прокуроров жильцам были возвращены 8,5 млн рублей незаконно начисленных платежей за жилищно-коммунальные услуги. Также было пресечено включение в расчет тарифа водоснабжающей организации экономически необоснованных затрат на сумму 4,2 млн. руб. «Например, в Калининском районе города Новосибирска ресурсоснабжающая организация поставляла теплоноситель 14 хозяйствующим субъектам по цене, определенной самостоятельно без обращения в орган тарифного регулирования с заявлением об установлении тарифа на эту услугу», – поясняется на сайте прокуратуры.

Отмечается также, что после вмешательства бердского прокурора управляющая компания пересчитала 237 гражданам незаконно начисленные жилищно-коммунальные платежи на общую сумму 105 тыс. рублей.

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