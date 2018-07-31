С 1 января 2019 года будет возвращена льгота по налогу на движимое имущество юридических лиц. Такое решение было принято федеральным правительством. В администрации Новосибирской области подсчитали сумму выпадающих доходов от возвращения льготы.

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников на встрече с журналистами 31 июля объявил о возвращении льготы для предприятий на движимое имущество, которая была отменена в начале этого года. «Отмена льготы налога на движимое имущество была очень болезненной для бизнеса. На встречах со мной предприниматели часто поднимали эту тему. Я поручил минфину и минпромторгу региона подготовить совместное решение при формировании бюджета на 2019 год и мы были готовы установить льготу», — сказал врио главы области.

Тем не менее с восстановлением льготы бюджет региона в следующем году недополучит около 2 млрд рублей. В 2018 году из-за ее отмены региональный бюджет получил дополнительные доходы в размере около 1 млрд рублей. Теперь, по словам Травникова, региональным властям предстоит найти варианты компенсации выпадающих доходов бюджета для того, чтобы сохранить те социальные расходы, которые были учтены при формировании трехлетнего бюджета. Так, это возможно, например, за счет перераспределения из федерального бюджета сборов по акцизам на алкоголь и табак.

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