Суд завершил дело по хищениям в Сибирском кадетском корпусе

Дзержинский районный суд Новосибирска 31 июля вынес решение по уголовному делу в отношении заместителя директора Сибирского кадетского корпуса и еще двух фигурантов. О решении суда сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Агент по снабжению Сибирского кадетского корпуса Константин Галай и руководитель фирмы-поставщика «Кондор-союз» Яна Ткачук признаны виновными в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). Ткачук также обвинялась в мошенничестве с использованием своего служебного положения (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Суд установил, что Яна Ткачук и Константин Галай с 1 января 2013 года по 31 марта 2016 года похитили денежные средства на сумму 2,5 млн рублей из бюджета кадетского корпуса путем внесения ложных сведений об общем количестве поставленной продукции в виде хлеба, молочной продукции и воды, а также их стоимости в товарные накладные. За преступление Дзержинский районный суд Новосибирска назначил им наказание в виде лишения свободы: Ткачук на срок 1 год 8 месяцев, Галаю на срок 1 год 6 месяцев. Но, поскольку на время следствия обвиняемые находились под стражей, назначенные сроки лишения свободы они уже отбыли. За все время расследования дела Ткачук и Галай не признали свою вину.

Главный же фигурант этого уголовного дела заместитель директора Сибирского кадетского корпуса Андрей Решедько оправдан судом с формулировкой «за непричастностью к преступлению».

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