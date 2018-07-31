Названа сумма взятки, из-за которой под следствие попал начальник ГУ МЧС по Томской области

Руководитель ГУ МЧС России по Томской области Михаил Бегун, задержанный неделю назад, обвиняется в получении взятки на сумму 300 тыс. рублей, передает ТАСС информацию с брифинга прокуратуры Томской области.

Начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Томской области Александр Ткаченко сегодня рассказал журналистам, на какой сумме взятки был пойман глава регионального управления МЧС Михаил Бегун. По словам Ткаченко, силовики задержали Бегуна при получении 300 тыс. рублей от предпринимателя за выдачу лицензии юрлицу с нарушением лицензионных требований.

В минувшую пятницу суд решил, что начальник управления МЧС пробудет в СИЗО до 21 сентября, пока его дело расследуется.

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