31 июля в ходе пресс-конференции глава Новосибирской области Андрей Травников прокомментировал ситуацию с кандидатами от региона, выдвинутыми в Совет Федерации РФ.

Андрей Травников напомнил, что помимо экс-губернатора региона Владимира Городецкого он рекомендовал в Совет Федерации РФ кандидатуры председателя Общественной палаты Новосибирской области Галины Гридневой и директора Института ядерной физики СО РАН Павла Логачева. «У Владимира Филипповича есть такая возможность (стать сенатором), поскольку он вошел в тройку кандидатов, которых я рекомендовал в Совет Федерации. Все три кандидата — и Владимир Городецкий, и Галина Гриднева, и Павел Логачев — опытные в своих сферах люди. Каждый из них мог бы принести пользу в продвижении инициатив Новосибирской области, поскольку Совет Федерации – тот орган, через который проще всего продвигать наши проекты», – отметил врио губернатора.

На вопрос о шансах Владимира Городецкого стать сенатором от региона врио губернатора ответил, что экс-глава Новосибирской области обладает серьезным опытом. «Преимущество Владимира Филипповича в том, что у него очень богатый опыт как муниципального и регионального политика. Поэтому я подтверждаю, что у него есть возможность стать сенатором от исполнительной власти Новосибирской области, но только после выборов губернатора региона», – заявил Травников

Напомним, что действующий сенатор от региона Надежда Болтенко в случае победы Травникова на выборах губернатора области покинет занимаемый пост.

Выборы новосибирского губернатора пройдут 9 сентября. Документы в избирком подали врио главы региона Андрей Травников («Единая Россия»), Анатолий Кубанов («Справедливая Россия»), депутат Госдумы Дмитрий Савельев (ЛДПР) и Георгий Михайлов («Народный альянс» политтехнолога Андрея Богданова). В свою очередь заведующий лабораторией института водных и экологических проблем СО РАН Владимир Кириллов от партии «Зеленые» снял свою кандидатуру с выборов.

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