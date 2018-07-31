Владимир Путин провел встречу с назначенным им врио губернатора

Накануне в Москве состоялась встреча президента России Владимира Путина и назначенного им врио губернатора Красноярского края Александра Усса. Врио доложил главе государства о «Енисейской Сибири», строительстве метро и экологии края.

Инвестиции в проект «Енисейская Сибирь», инициированный врио губернатора Красноярского края Александром Уссом, выросли с 500 млрд рублей до триллиона. Об этом президенту России Владимиру Путину доложил в ходе встречи в Кремле Александр Усс, сказав, что проект приобретает всё большую популярность среди инвесторов.

На встрече также был затронут вопрос работы Красноярского завода цветных металлов. Так, Усс предложил создать на базе «Красцветмета» холдинговую компанию, поскольку это самое крупное аффинажное производство России. С такой инициативой врио губернатора уже обратился в федеральное правительство

«Я обратился к Дмитрию Анатольевичу (Медведеву — «КС») с инициативой о возможности создания под управлением именно «Красцветмета» российского холдинга, поскольку центр компетенции, безусловно, находится в Красноярске: во-первых, сам завод; во-вторых, Сибирский федеральный университет с очень мощным Институтом цветных металлов и материаловедения (мы ежегодно проводим мировые конгрессы с числом иностранных участников до 500 человек)», — отметил Александр Усс.

В свою очередь Владимир Путин сказал, что «ничего против не имеет», но поручил проработать вопрос на правительственном уровне.

Докладывая об исполнении поручений президента, врио губернатора Александр Усс вернулся к вопросу строительства метро в Красноярске и выразил опасение, что такая «финансовоемкая тема может уйти в никуда». «Я отдаю себе отчёт, что на самом деле 65 миллиардов – это серьёзная сумма. Мне кажется, мы могли бы к этому подойти, может быть, с иных позиций – комплексное решение по скоростным видам городского транспорта (где-то электричка, где-то есть новые скоростные трамваи), с тем чтобы это не стало домашним заданием чисто Красноярского края», — назвал альтернативные варианты решения проблемы Усс.

Владимир Путин согласился, что тема решения транспортных проблем краевой столицы «не должна умереть».

Александр Усс также рассказал Путину о выделенных 5 млрд рублей к Универсиаде, которые должны были пойти на снос ветхого и аварийного жилья и на благоустройство города, но средства в бюджет региона так и не поступили. «Мы считали, что перед строительным сезоном деньги получим. Тем не менее по ветхому и аварийному жилью на сегодня просто ноль. Относительно 5 миллиардов процесс запущен через корректировку бюджета, и сумма уменьшена в два раза, несмотря на то, что все виды работ были подтверждены. Учитывая то, что это пошло через корректировку, то реально до края сегодня тоже не дошло ни копейки», — заявил глава региона.

Глава государства запросил бумаги по выделению средств и пообещал проработать вопрос.

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