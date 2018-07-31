Сергей Цивилев отправит в Совфед бывшего спикера кузбасского парламента

Врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев предоставил в региональный избирком необходимые документы для регистрации в качестве кандидата на выборах главы Кузбасса. Об этом сообщило местное отделение партии «Единая Россия».

Кандидат от партии «Единая Россия» на досрочные выборы губернатора Кемеровской области врио главы Сергей Цивилев 30 июля подал в избирательную комиссию листы поддержки и документы на регистрацию. Он предоставил 218 подписей депутатов и глав муниципальных образований (59 — депутатов и глав городов и районов и 159 — глав и депутатов городских и сельских поселений). В течение 10 дней комиссия проверит подлинность собранных подписей и вынесет решение о регистрации кандидата.

Во время подачи документов Сергей Цивилев также объявил, кого в случае своей победы отправит в Совет Федерации от Кемеровской области. Его кандидатами стали бывший спикер Совета народных депутатов Кузбасса, а ныне и.о. заместителя губернатора Кемеровской области по взаимодействию с органами местного самоуправления Алексей Синицын, генеральный директор ООО ХК «СДС — Энерго» Дмитрий Кузьмин и председатель Кемеровского городского Совета народных депутатов Николай Сенчуров.

На выборы главы региона в период выдвижения кандидатов о своих намерениях бороться за кресло губернатора заявили 10 человек. Прием документов и подписных листов завершился вчера, 30 июля. В избиркоме рассказали, что до этой даты только шесть кандидатов предоставили необходимый пакет документов: Владимир Карпов, представляющий КПРФ, Игорь Украинцев от ЛДПР, Юрий Скворцов от «Патриотов России», Сергей Цивилев от «Единой России», Елена Латышенко от Партии роста, Татьяны Протас от «Справедливой России»

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