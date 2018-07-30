Новосибирская структура холдинга «ВИС» стала «мусорным» оператором Омской области

В минувшую пятницу в министерстве строительства и ЖКК Омской области состоялось подведение итогов конкурса на выбор регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. На торги поступила лишь одна заявка.

Новосибирское ООО «Магнит» стало единственным участником конкурса по выбору регионального «мусорного» оператора в Омской области. Отметим, что эта же компания, входящая в структуру федеральной группы «ВИС», участвовала в торгах по выбору регоператора ТБО в Новосибирской области, но после первой отмены торгов на вторые она не заявилась. Предприятие зарегистрировано в 2014 году в Новосибирске. На сегодня имеет демонстрационную версию сайта, который создан для участия в торгах. Согласно ему, «Магнит» подавал заявку на конкурсы по выбору регоператора не только в Новосибирской и Омской областях, но и в Алтайском крае, Псковской области и Хакасии.

Как пишут омские СМИ, конкурсный отбор, как и в Новосибирской области, не раз откладывался из-за жалоб в ФАС России от других предприятий по вывозу ТБО. Последний конкурс признан несостоявшимся из-за одной поступившей заявки (так же было и в Новосибирске), но комиссия рекомендовала заключить соглашение с «Магнитом».

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