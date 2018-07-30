В Новосибирской области сократят расходы на модернизацию устаревшего пылегазозащитного оборудования, ликвидацию бесхозяйственных водозаборных скважин, а также на сбор и транспортировку биологических отходов.

Врио министра природных ресурсов и экологии региона Александр Дубовицкий, на заседании правительства 30 июля сообщил, что в связи с ограниченностью бюджетного финансирования из программы «Об охране окружающей среды на 2015-2020 гг.» исключили пункт о предоставлении субсидий районам области на приобретение и установку нового, и модернизацию устаревшего пылегазозащитного оборудования. Еще один пункт программы, который в дальнейшем не будут финансировать – организация обеспечения и ликвидация бесхозяйственных водозаборных скважин на территории региона. По данным минприроды, информацию о наличии бесхозных скважин, органы местного самоуправления области в ведомство не подавали.

Кроме того, бюджетные средства больше не будут выделять на разработку в регионе программного обеспечения, которое отслеживает информацию об объектах, загрязняющих окружающую среду, так как аналогичное ПО разрабатывают на федеральном уровне.

Отсутствие субсидий для управления ветеринарии не позволит в ближайшее время обеспечить районы области услугами по сбору и транспортировке биологических отходов, а также услугами передвижного убойного пункта.

«В то же время в проект госпрограммы включены актуальные направления по утилизации опасных отходов. Это ртутьсодержащие отходы, батарейки и отходы, являющиеся вторичными материальными ресурсами. В рамках этих мероприятий планируются субсидии, в том числе и для индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют подобную деятельность», — отметил Александр Дубовицкий.

Между тем, он сообщил, что Красная книга Новосибирской области выйдет не в 2020 году, как планировалось ранее, а в 2018 году, так как последний раз она издавалась в 2008 году.

«Следующее издание, в соответствии с законом, должно быть выпущено не позднее 2018 года», — добавил он.

Врио министра также рассказал о сокращении финансирования еще одной госпрограммы на 175 млн рублей — «Сохранение, воспроизводство и устойчивое использование охотничьих ресурсов Новосибирской области».

Председатель заксобрания Новосибирской области Андрей Шимкив поинтересовался у врио министра, когда в регионе прекратят практику, выдачи «чужой» земли под охотугодья.

«У нас всегда существует накладка, когда частную и паевую землю повторно отдают под охотугодья. Это всегда вызывает конфликт между сельхозпредприятиями и охотниками», — указал спикер областного парламента.

Врио министра природных ресурсов признал, что проблема существует, но юридическая служба ведомства в ближайшие полтора месяца представит свои предложения, которые помогут избежать подобных двойственных ситуаций.

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