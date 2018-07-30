Как сообщает издание «Наука в Сибири» ученые Института катализа им. Г.К. Борескова СО РАН разработали экологически чистое топливо, смешав бензин с веществом, полученным от переработки соломы и древесины.

Как рассказал изданию сотрудник лаборатории каталитических процессов переработки возобновляемого сырья ИК СО РАН кандидат химических наук Андрей Смирнов главная цель химиков –разработать способы повышения эффективности топливных смесей, исключив при этом выбросы токсичных газов.

В качестве добавок химики использовали производные фурфурола — вещества, которое получается при смешивании отходов сельского хозяйства и лесопереработки с серной кислотой. Отмечается, что продукты переработки фурфурола имеют большую теплотворную способность и повышают показатель экономичности двигателя по расходу горючего по сравнению с аналогами – этанолом или монометиланилином

Кроме того, все производные фурфурола отличаются низкими температурами кристаллизации, что хорошо сказывается на стабильности и устойчивости бензина к минусовым температурам.

«Сейчас мы находимся на этапе наработки топливных добавок и изучения влияния производных фурфурола на основные и эксплуатационные свойства автомобильного бензина. С большой вероятностью могу сказать, что в будущем в продажу выйдет экологичная высокооктановая добавка, полученная из простой соломы», — цитирует «Наука в Сибири» Андрея Смирнова.

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