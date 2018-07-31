Дома на Красном проспекте в Новосибирске попали в программу капремонта на 10 лет раньше запланированного

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть провел выездное совещание по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов в Центральном округе. На совещании было отмечено, что по инициативе жителей ремонт в домах, запланированных на более поздний срок, может быть проведен раньше.

Ремонт многоквартирных домов по инициативе жителей может быть проведен раньше намеченных сроков. Об этом на выездном совещании по программе капремонта сказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть в связи с обращениями горожан. Он отметил, что городская администрация идет навстречу жителям в таких просьбах, если подготовлен пакет документов. Так, например, одним из объектов для посещения в рамках совещания стал многоквартирный дом на Красном проспекте, 179, реконструкция которого была намечена только на 2026 год, но активность жителей способствовала тому, что капремонт объекта идет уже сейчас. Этой же возможностью воспользовались жильцы дома на Красном проспекте, 94/3, который значился в плане только на 2029 год, но уже в этом году подрядчик приступил к ремонту крыши.

Дополнил мэра города и.о. начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии Новосибирска – начальник управления капитального ремонта жилищного фонда мэрии Владимир Ткаченко, сказавший, что для перенесения сроков ремонта жителям дома необходимо провести общее собрание жильцов, договориться с управляющей компанией, провести независимую экспертизу за свой счет, а затем обратиться в администрацию района. После этого судьбу дома будет решать комиссия.

По словам главы города Анатолия Локтя, спустя четыре года работы программы в мэрию все реже стали поступать жалобы. «Для достижения хорошего результата важна совокупность нескольких факторов: ответственность подрядчиков, активность самих жителей и хозяйский подход управляющих компаний. Особое внимание – качеству работ. Для меня самый главный показатель качества – это отсутствие жалоб от жителей города. Если сравнивать с 2014 годом, когда мы были завалены жалобами, сегодня ситуацию удалось изменить – и количество жалоб в разы сократилось, и люди стали благодарить за работу. Все понимают – эта программа проводится в интересах жителей», — подчеркнул Анатолий Локоть.

В этом году в Новосибирске будет отремонтировано 557 многоквартирных домов. К настоящему моменту подрядчики завершили работы на 240 объектах.

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